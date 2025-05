Gerücht um Mikel: US5-Izzy betet, dass es nicht wahr ist

Nach wie vor bangen Fans um das Leben des US5-Stars Mikel Johnson (37). Gerüchten zufolge soll der Musiker ums Leben gekommen sein, offiziell bestätigt wurde bis jetzt noch nichts. Nun meldet sich ein weiterer seiner ehemaligen Bandkollegen zu Wort. Auf Instagram schreibt Izzy Gallegos: "Ich bete, dass es nicht wahr ist. Wir werden euch updaten, sobald wir Genaueres wissen." Schon kurz darauf meldet er sich erneut. "Ich habe nochmal mit Jay (43) gesprochen. Nichts ist bestätigt. Aber es sieht danach aus, als könnte es sich um Fake News handeln könnte. Ich hoffe es so sehr", informiert er und fügt kurz darauf hinzu: "Es ist immer noch nichts zu 100% bestätigt. Habe immer noch Hoffnung. Kann leider keine Details teilen. Aber danke euch allen für eure Sorge und Anteilnahme. Ich bete hier mit euch allen."

Auch Jay Khan hat sich bereits zu den Gerüchten geäußert. Auf Social Media schrieb das ehemalige Boyband-Mitglied: "Es kursiert das Gerücht, dass mein ehemaliges US5-Bandmitglied Mikel verstorben sei. Ich kann dies weder bestätigen noch dementieren. Ich hoffe und bete, dass es nicht wahr ist und bin in Gedanken bei seiner Familie." Die US5-Stars stehen demnach auch untereinander in Kontakt – tappen aber genauso wie die Öffentlichkeit mit ihren Vermutungen noch im Dunkeln. Die Spekulationen in Umlauf brachte die News-Seite Promiwood und bezog sich in ihrer Berichterstattung auf angebliche Informationen des Managements des Künstlers. Demnach soll der "Maria"-Interpret bereits am 23. April ums Leben gekommen sein. Weitere Informationen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Mikel gehörte 2005 mit Izzy, Jay Khan, Christopher Richard Stringini und Christoph Watrin (36) zu den Gründungsmitgliedern der beliebten Band. Er wurde 1987 in Mainz geboren und schloss vor seiner Musikkarriere eine Ausbildung als Industriekaufmann ab. Nach zwei Jahren Musik, erfolgreichen Songs und der Realityshow "Big in America" verließ der Teenieschwarm die Band allerdings. 2009 löste sich US5 dann komplett auf.

Instagram / mykelsoul Sänger Mikel Johnson

Getty Images Die Jungs von US5