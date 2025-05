Einsamkeit: US5-Star Mikel Johnson baute Schutzmauer um sich

Nachdem er fälschlicherweise für tot erklärt wurde, wendet Mikel Johnson (37) sich jetzt mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans. In seiner Instagram-Story reflektiert das ehemalige US5-Mitglied über die Vergangenheit und spricht von Einsamkeit und inneren Mauern. "Ich habe Freunden nie die Chance gegeben, mich so zu lieben, wie ich wirklich bin – und das geht auf mich. Ich hatte immer eine unzerstörbare Mauer um mich und in dem Moment, in dem ich zu viel fühle, stoße ich weg und versaue es, um mich sicher zu fühlen", versucht der Sänger, seine Gefühlslage zu erklären. Bei den Menschen, die er weggestoßen habe, wolle Mikel sich nun entschuldigen. Weil er immer auf das Wohl anderer bedacht gewesen sei, sei er selbst auf der Strecke geblieben: "Ich war oft allein und einsam und wollte so sehr in Frieden von dieser Welt gehen."

Mikel meint von sich selbst, jemand zu sein, der gibt: "Ich bin ein Gebender und ein Beschützender – das ist die einzige Art, wie ich zeigen kann, dass ich mich kümmere und jemanden wirklich liebe." Worte des Dankes richtete der gebürtige Mainzer an seine Ex-Freundin, seine Familie und seine Unterstützer. Ihm sei aber eines klar geworden: "Ihr alle seid ein Teil meiner Reise – und ich bin ein Teil eurer. Aber meine Bestimmung ist nicht, mit jemandem zusammen zu sein. Meine Aufgabe ist es, andere zu ihrem eigenen Weg zu führen. Und damit bin ich im Reinen."

Vor wenigen Tagen wühlte die Nachricht von Mikels Tod die Öffentlichkeit auf. Aber schon nach wenigen Stunden meldete sich sein ehemaliger US5-Kollege Jay Khan (43) zu Wort und gab im Netz Entwarnung: "Ich habe gerade von Mikel gehört. Er ist okay, sein Handy wurde gehackt. Er ist nicht tot." Das bestätigte der 37-Jährige selbst auch wenig später in seiner Story. "Ein böser Mensch hat sich ans Werk gemacht und meinen Account gehackt, um euch allen einen Schrecken zu bereiten", erklärte er. Die falsche Todesmeldung entsetzte auch Mikel selbst: "Ich bin geschockt, wie viele Menschen sich Sorgen gemacht haben und Klarheit wollten."

