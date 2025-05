Jay Khan meldet sich zu Gerüchten um US5-Star Mikel Johnson

Es gibt beunruhigende Nachrichten zu Mikel Johnson. Der ehemalige US5-Sänger soll im Alter von 37 Jahren verstorben sein. Dies berichtete Promiwood und bezog sich dabei angeblich auf Informationen des Managements des Künstlers. Der "Maria"-Interpret soll bereits am 23. April zu Tode gekommen sein. Laut der Quelle seien die Angehörigen bereits benachrichtigt worden und bitten um Respekt und Privatsphäre nach dieser tragischen Nachricht. Weitere Informationen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Inzwischen hat sich auch Jay Khan (43), der gemeinsam mit Mikel (37) in der Boyband war, zu den Spekulationen geäußert. In seiner Instagram-Story schreibt der Musiker: "Es kursiert das Gerücht, dass mein ehemaliges US5-Bandmitglied Mikel verstorben sei. Ich kann dies weder bestätigen noch dementieren. Ich hoffe und bete, dass es nicht wahr ist und bin in Gedanken bei seiner Familie."

Mikel gehörte 2005 mit Jay Khan, Christopher Richard Stringini und Christoph Watrin (36) zu den Gründungsmitgliedern der beliebten Gruppe. Er wurde 1987 in Mainz geboren und schloss vor seiner Musikkarriere eine Ausbildung als Industriekaufmann ab. Nach zwei Jahren Musik, erfolgreichen Songs und der Realityshow "Big in America" verließ der Teenieschwarm die Band allerdings. 2009 löste sich US5 dann komplett auf, doch die Fans halten ihre Idole weiter in Erinnerung.

Instagram / mykelsoul Mikel Johnson

Getty Images Die Boyband US5 im März 2007

