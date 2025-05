Joe Exotic fürchtet Kartellentführung seines Ehemanns Jorge

Joe Exotic (62), der durch die Netflix-Serie Tiger King weltweit bekannt wurde und derzeit wegen versuchten Auftragsmordes an Carole Baskin (63) in einem texanischen Gefängnis einsitzt, sorgt erneut für Schlagzeilen. In seiner aktuellen Ehe mit Jorge Marquez, einem 33-jährigen Mexikaner, plagen ihn ganz neue Sorgen. Im Gespräch mit dem Radiosender 2DayFM offenbarte Joe: "Er wird abgeschoben. Ich will nicht, dass ihm an der Grenze etwas passiert, wie dass das Kartell ihn entführt, weil alle denken, ich bin Millionär." Besonders beunruhigt ist der Reality-TV-Star wegen angeblicher Missverständnisse über sein Vermögen, die seinen Mann zur Zielscheibe machen könnten.

Die offenherzige TV-Persönlichkeit, die erst vor Kurzem die Scheidung von Dillon Passage hinter sich gebracht hat, macht keinen Hehl aus den Schwierigkeiten ihrer Ehe hinter Gittern. Zwar deutete er in Interviews immer wieder an, dass die Hochzeit auch strategisch sein könnte, um Jorge vor einer Abschiebung nach Mexiko zu bewahren, betont aber: "Wir lieben uns genug, um zu heiraten", wie er dem Portal RadarOnline.com erzählte. Beide haben sich sogar passende Tattoo-Eheringe stechen lassen. Dennoch gibt Joe zu, dass die Eheschließung noch auf die Zustimmung der Gefängnisleitung wartet, während Jorge kurz davor steht, abgeschoben zu werden. Sollte das Vorhaben scheitern, erwägt Joe laut eigenen Angaben, gemeinsam mit Jorge nach Südamerika zu gehen. In seinen Social-Media-Updates schwärmt er regelmäßig: "Jorge ist so ein großartiger Mensch. Ich wünschte, ich hätte ihn viel früher kennengelernt."

Der frühere Zoobetreiber blickt auf eine turbulente Liebesgeschichte zurück – in einem früheren Artikel berichteten wir bereits über seine Hochzeit mit Jorge im Gefängnis von Fort Worth. Nach der tragischen Geschichte um Travis Maldonado und der unschönen Trennung von Dillon Passage scheint Joe nun auf ein neues Kapitel zu hoffen. Interessant: Trotz der ständigen Gefahr und Unsicherheit versucht Joe, sein privates Glück offen zu genießen, selbst wenn der Alltag im Gefängnis alles andere als romantisch ist. Die Sorge um Jorges Sicherheit überschattet jedoch derzeit die Zweisamkeit. Bisher zeigte sich der Tiger King in Sachen Liebe zwar oft hoffnungslos, aber immer optimistisch – nicht zuletzt mit der Hoffnung, dass ihm am Ende vielleicht sogar eine Begnadigung durch die Regierung winkt.

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit seinem Mann Jorge, April 2025

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit einem weißen Tiger

