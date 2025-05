Joe Exotics Ehemann wurde nach Haftentlassung abgeschoben

Ein schwerer Schlag für Joe Exotic (62): Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde sein Ehemann Jorge Marquez Flores nach Mexiko abgeschoben. Dies teilte ein Sprecher des Netflix-Stars gegenüber TMZ mit. Der 33-Jährige hatte zuvor eine Haftstrafe wegen einwanderungsbezogener Delikte in Texas verbüßt. Nur einen Tag vor seiner Abschiebung hatte Joe Exotic über soziale Medien mitgeteilt, dass sein Ehemann zu einer Anhörung in der Abschiebehaftanstalt geladen sei. Die Entscheidung fiel schnell: Jorge musste die Vereinigten Staaten nur wenige Stunden später verlassen.

Der aus Mexiko stammende Jorge und Joe Exotic gaben sich im April hinter Gittern das Jawort, nachdem sich das Paar im Oktober 2024 verlobt hatte. Der Reality-TV-Star sitzt weiterhin eine 21-jährige Haftstrafe wegen seiner Beteiligung an einem Mordkomplott gegen seine Erzfeindin Carole Baskin (63) ab. Laut diverser Medienberichte hatte das Ehepaar eigentlich auf die Legalisierung von Jorges Aufenthalt in den Vereinigten Staaten hingearbeitet. Gleichzeitig ließen beide verlauten, dass sie nach ihrer jeweiligen Haftzeit nicht in den USA bleiben wollten.

Für den ehemaligen Betreiber eines Privatzoos dürfte die Abschiebung seines Ehemannes ein wahr gewordener Albtraum sein. Anfang Mai berichtete Joe im Gespräch mit dem Radiosender 2DayFM, dass er sich im Falle einer Landesverweisung große Sorgen um Jorges Sicherheit macht: "Ich will nicht, dass ihm an der Grenze etwas passiert, wie dass das Kartell ihn entführt, weil alle denken, ich bin Millionär."

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit seinem Mann Jorge

Instagram / joe_exotic Joe Exotic in seinem Tiger-Zoo

