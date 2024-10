Wegen Rattenbefall im Knast? Joe Exotic soll Krätze haben

Joe Exotic (61) sitzt aufgrund eines versuchten Auftragsmordes an seiner Erzfeindin Carole Baskin (63) in einem texanischen Gefängnis. Wie der Tiger King-Star jetzt gegenüber TMZ berichtet, stehe er momentan mit 300 anderen Häftlingen unter Quarantäne – und zwar wegen einer schmerzhaften Hautkrankheit! Er behauptet, er sei einer von 140 Insassen, die sich mit der Krätze infiziert haben, die zu starkem Juckreiz und einem pickelartigen Hautausschlag führt. Außerdem bestätigt ein Sprecher des Federal Bureau of Prisons: "Ein Krätze-Ausbruch wurde in einer Wohneinheit des Federal Medical Center Fort Worth in Fort Worth, Texas, festgestellt."

Derzeit werde alles dafür getan, "um inhaftierte Personen und die Gemeinschaft vor der Möglichkeit zu schützen, diesem Ausbruch ausgesetzt zu sein." Laut Joe gebe es vor Ort aber nicht genügend Medikamente, um die Infektion zu behandeln – weshalb einer der Gefangenen sieben Monate lang mit offenen Wunden und ohne Behandlung herumgelaufen sei. Dazu soll es auch noch einen extremen Rattenbefall geben, bei dem sich die Tiere nachts zu den Insassen in die Betten gesellen, wie der 61-Jährige weiter ausführt.

Der Ex-Zoowärter, der mit bürgerlichem Namen Joseph Maldonado-Passage heißt, wurde 2020 verurteilt. Auch wenn er immer wieder seine Unschuld beteuerte, soll er neben Tierquälerei vermeintlichen Auftragsmördern die Anweisung erteilt haben, die Tierschützerin Carole umzubringen. Eine Zeit lang hoffte er, wieder freizukommen – jedoch wurde vor rund zwei Jahren neu verhandelt und entschieden, dass Joe 21 Jahre in Haft verbringen muss. Wie er vergangenes Jahr gegenüber der US-amerikanischen Boulevardzeitung betonte, gebe er dem Serienhit von Netflix die Schuld: "Tiger King" habe sein Leben zerstört und die unwahre Geschichte erzählt, er habe die mittlerweile 63-Jährige töten wollen.

Instagram / joe_exotic Joe Exotic in seinem Tiger-Zoo

Mirrorpix / MEGA Carole Baskin in Florida, 2020

