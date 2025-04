Im Knast: Tiger King Joe Exotic hat Mitinsassen geheiratet

Joe Exotic (62), bekannt aus der Netflix-Doku "Tiger King", hat erneut Ja gesagt – und zwar im Knast. Der ehemalige Privatzoo-Betreiber heiratete im Gefängnis seinen Mitinsassen Jorge Flores Maldonado. Die Liebesnews teilte er auf Instagram mit einem stark bearbeiteten Bild des Paares in Hochzeitsanzügen. "Ich war noch nie stolzer auf jemanden. Das ist mein Ehemann Jorge Flores Maldonado", schrieb Joe voller Freude. Jorge, 33 Jahre alt und ursprünglich aus Mexiko, sitzt in der gleichen Haftanstalt, dem Federal Medical Center in Fort Worth, Texas, ein.

Die Verlobung hatte der 62-Jährige im Oktober 2024 im Netz bekanntgegeben. Damals hatte Joe – überglücklich über seine neue Liebe – erklärt, dass die beiden versuchen, ihre Zukunft nach der Entlassung gemeinsam zu gestalten. Einerseits hoffen sie darauf, in den USA bleiben zu können, sollten sie für Jorge Asyl erhalten, andererseits denken sie auch darüber nach, gemeinsam das Land zu verlassen. Gleichzeitig bleibt Joe weiterhin optimistisch, dass er seine Verurteilung anfechten kann. Er hoffe auch auf eine mögliche Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump, um dieses Kapitel seines Lebens endlich hinter sich lassen zu können.

Joe Exotic hatte wegen der Haltung seiner Wildkatzen und Co. immer wieder Probleme mit dem Gesetz gehabt. Im Gefängnis war er aber hauptsächlich wegen etwas anderem gelandet: Er soll geplant haben, seine Erzfeindin Carole Baskin durch einen Auftragsmörder umbringen zu lassen. Nach umfassenden Ermittlungen wurde er im April 2019 wegen Verstoßes gegen die Haltevorschriften exotischer Tierarten und Auftragsmorderteilung schuldig gesprochen und bekam eine 21-jährige Haftstrafe auferlegt. Doch trotzdem scheint er die Suche nach der großen Liebe nie aufgegeben zu haben. Nach fünf gescheiterten Ehen hat Joe sie nun wohl in Jorge gefunden.

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit seinem Mann Jorge

Instagram / joe_exotic Joe Exotic in seinem Tiger-Zoo

