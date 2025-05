Joe Exotic bekommt von Ehemann Anusabdrücke zum Abschied

Joe Exotic (62), bekannt aus der Netflix-Doku Tiger King, hat sich unter außergewöhnlichen Umständen von seinem Ehemann Jorge Flores Maldonado verabschieden müssen. Die beiden hatten erst vor einem Monat im Gefängnis geheiratet, wo beide eine Strafe abgesessen hatten: Joe verbüßt weiterhin eine 21-jährige Haftstrafe wegen eines Mordauftrags, während Jorge aufgrund von Regelverstößen bei der Einreise hinter Gittern saß. Doch die Verbindung wurde jäh unterbrochen, als Jorge – nur wenige Stunden nach seiner Gefängnisentlassung in Texas – nach Mexiko abgeschoben wurde. Ungewöhnlich blieb dabei aber vor allem der letzte Gruß, den Jorge seinem frisch angetrauten Ehemann hinterließ: Ein Blatt Papier, mit liebevoll arrangierten Stempelabdrücken seines Anus, das Joe jetzt als Foto auf Instagram teilte.

Der ehemalige Tigerkönig schrieb zwar nicht dazu, was genau hier zu sehen ist, doch seine Fans waren sich schnell einig: Auf dem von Joe in den sozialen Medien geteilten Foto des Kunstwerks sind mehrere Kreisformen zu sehen, deren feine Strichlinien deutlich erkennen lassen, was hier als Stempel genutzt wurde. Besonders die Detailtreue der Kreise sorgte online für eine Welle von Kommentaren, die von belustigt bis schockiert reichten. Ein Nutzer schrieb etwa anerkennend: "Wie hat er das geschafft, ohne das Papier zu zerknittern?" Andere hätten sich hingegen eine Triggerwarnung für das Bild gewünscht oder kommentierten trocken: "Bitte sag mir, dass du nicht daran gerochen hast."

Die Beziehung zu Jorge ist bereits Joes vierte Ehe. Zwei seiner vorherigen Partner starben, und eine weitere Ehe endete damit, dass sein damaliger Ehemann mit einer hohen Geldsumme davonlief. Über seine neue Beziehung sprach der Reality-Star, dessen Eltern deutsche Wurzeln hatten, bisher nur in höchsten Tönen: Jorge sei ein "wundervoller junger Mann". Joe, der selbst unter umstrittenen Umständen für seinen Mordplan verurteilt wurde, muss sich nun mit der Tatsache abfinden, dass er seine Ehe als Fernbeziehung fortführen wird – ein Aspekt, der ihn nicht zum ersten Mal vor große persönliche Herausforderungen stellt.

Anzeige Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, Netflix-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit seinem Mann Jorge, April 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige