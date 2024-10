Joe Exotic hat sich im Gefängnis mit 33-Jährigem verlobt

Joe Exotic (61) ist verlobt! Der Tiger King-Star verbüßt derzeit eine 21-jährige Haftstrafe, aber hat sich nun hinter Gittern mit dem 33-jährigen Jorge Marquez verlobt. Jorge stammt aus Mexiko, und die beiden planen, ihre Liebe trotz der Gefängnismauern zu besiegeln. Joe teilt die Neuigkeiten über seinen X-Account mit und kann seine Begeisterung kaum verbergen. "Darf ich vorstellen: Jorge Marquez, 33 Jahre alt. Er ist so wunderbar und kommt aus Mexiko", schreibt der umstrittene Privatzoo-Besitzer.

Die Beziehung der beiden Männer begann während Joes Inhaftierung und nun arbeiten sie daran, die bürokratischen Hürden für eine Hochzeit im Gefängnis zu überwinden. Joe erwähnt in seiner Erklärung auch, dass sie versuchen, für Jorge Asyl in den USA zu erlangen, damit sie nach ihrer Entlassung gemeinsam ein neues Leben beginnen können. "Jetzt beginnt die Aufgabe, im Gefängnis zu heiraten und ihm Asyl zu verschaffen, oder wir werden beide Amerika verlassen, wenn wir entlassen werden", fährt Joe fort. "In jedem Fall wünschte ich, ich hätte ihn schon lange zuvor getroffen", schließt Joe seinen Post ab.

Für Joe ist es nicht das erste Mal, dass er den Bund der Ehe eingeht. Vor seiner Beziehung mit Jorge war er mit Dillon Passage verheiratet, von dem er sich 2021 nach drei Jahren Ehe trennte. Dillon schrieb damals auf seinem Instagram-Account: "Joe und ich lassen uns scheiden. Das war keine leichte Entscheidung, aber wir verstehen beide, dass diese Situation für keinen von uns fair ist. Es ist etwas, womit keiner von uns gerechnet hat, aber wir werden es Tag für Tag angehen." Zuvor war Joe mit Travis Maldonado verheiratet, der tragischerweise 2017 durch einen Unfall ums Leben kam. Travis war für Joe eine große Stütze, und sein Tod hinterließ eine tiefe Wunde in Joes Leben. Die beiden hatten eine besondere Verbindung, die auch in der Dokumentation "Tiger King" eindrucksvoll gezeigt wurde.

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit einem Tigerbaby

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, Netflix-Star

