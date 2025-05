Stefano Zarrella sehnt sich nach einer eigenen Familie

Der deutsch-italienische Foodblogger und Kochbuchautor Stefano Zarrella (34) versammelt rund 2,3 Millionen Followerinnen und Follower auf Social Media, doch eines fehlt ihm noch neben Ruhm und Erfolg: Er hat auf Instagram ein sehr persönliches Geständnis gemacht. In einer Fragerunde mit seinen Followern beantwortete der beliebte Social-Media-Star die Frage, wonach er sich noch sehne. "Ich habe alles, um glücklich zu sein, und bin es auch. Aber ich sehne mich schon nach einem Zuhause, einer eigenen Familie und einer Partnerschaft, die einem Support schenkt, Wärme und Verständnis", schrieb Stefano in seiner Story. Aktuell ist er Single. Stefano machte zuletzt durch seine Partnerschaft mit der früheren Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Romina Palm (25) Schlagzeilen. Die beiden waren von 2020 bis Anfang 2023 ein Paar und verlobten sich im Jahr 2021. Im März 2023 trennten sie sich schließlich.

Das Kölner Model erwartet nun mit Unternehmer Christian Wolf ihr erstes gemeinsames Kind. Romina steht kurz vor der Geburt und schwebt im Babyglück. Seinen Fans gegenüber zeigte sich Stefano ob der Situation gewohnt offenherzig und betonte, dass er im Moment trotz allem zufrieden sei, aber dennoch davon träume, seine besonderen Erlebnisse mit einer Lebensgefährtin teilen zu können. "Habe heute noch zu meinem Bruder gesagt, wie schade, dass ich vieles, was ich erleben durfte, gar nicht mit meiner besseren Hälfte teilen konnte, aber Step by Step! Vertraue da dem Leben", ließ er seine Community wissen. Damit erklärt der Social-Media-Star, dass er geduldig ist und darauf setzt, dass das Schicksal den richtigen Moment bringen wird. Seine Fans versuchen indes, ihm gut zuzureden: "Du bist wirklich herzensgut und hast es verdient, dass die richtige Sie sehr bald zu dir findet" – diesen Zuspruch packte Stefano gleich in seine Instagram-Story und bedankte sich.

Stefano ist nicht nur durch seine Aktivitäten auf Instagram und TikTok bekannt, sondern auch für seine enge Bindung zur Familie, insbesondere zu seinem prominenten Bruder Giovanni Zarrella (47). Auch mit seiner Schwägerin, der brasilianischen Moderatorin Jana Ina Zarrella (48), die seit 2005 mit seinem Bruder verheiratet ist, versteht er sich allem Anschein nach blendend. Zu Hause bei den Zarrellas spielt Familienzusammenhalt eine große Rolle, was sich immer wieder in Stefanos Posts widerspiegelt. In Interviews spricht der begeisterte Hobbykoch oft darüber, wie wichtig ihm seine Wurzeln und italienischen Traditionen sind. Freunde und Fans schätzen an ihm seine Herzlichkeit und Bodenständigkeit – Eigenschaften, die er offenbar auch in einer künftigen Partnerschaft wiederfinden möchte.

Action Press, Instagram Collage: Stefano Zarrella, Romina Palm

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Stefano Zarrella posiert links mit seinem Bruder Giovanni Zarrella und rechts mit Jana Ina Zarrella.

