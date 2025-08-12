Fans stärken ihn: Stefano Zarrella träumt von großer Liebe

Stefano Zarrella (34), der als Food-Influencer und Social-Media-Star bekannt ist, hat kürzlich ein romantisch angehauchtes Reel auf Instagram geteilt, das für Aufsehen sorgte. Seit er sich im März 2023 von Romina Palm (26) getrennt hat, lebt Stefano als Single – doch sein Bedürfnis nach Liebe ist unübersehbar. In dem Video tanzt er mit einer Frau im stimmungsvollen Sonnenuntergang, begleitet von dem Song "Mind Over Matter" von Young the Giant. Dazu schrieb der Italiener: "Eines Tages… Und bis dahin tanze ich in meinen Träumen." Die berührenden Szenen und der ehrliche Wunsch nach einer Lebenspartnerin begeisterten seine Fans.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Stefano erreichte eine ganze Welle an Unterstützung. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag stärken ihm viele Follower den Rücken. "Die Liebe wird dich finden, wenn du am wenigsten damit rechnest!" oder "Du wirst irgendwann dein Glück finden, da bin ich mir ganz sicher", schrieben sie aufmunternd. Immer wieder wird betont, dass auch Stefano sein wohlverdientes Glück in der Liebe haben werde. Einige Follower zeigten sich sogar emotional berührt von der Sehnsucht, die aus dem kreativen Beitrag spricht.

Der jüngere Bruder von Giovanni Zarrella (47) ist bekannt dafür, ein sehr familienverbundener Mensch zu sein. Seine italienischen Wurzeln spiegeln sich sowohl in seiner Liebe zum Kochen als auch in seinen zwischenmenschlichen Werten wider. In der Vergangenheit hat der 34-Jährige betont, dass er sich eine Partnerin wünscht, mit der er auf einer Wellenlänge ist und die ihm Herzlichkeit und Treue entgegenbringt. Dabei muss seine Traumfrau überhaupt nicht prominent sein, solange sie seine Begeisterung für Familie und gemeinsame Zeit teilt. Mit dieser Einstellung hat der Influencer bereits viele Herzen gewonnen – vielleicht steht ihm die Liebe seines Lebens schon bald bevor.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella im Dezember 2024

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Social-Media-Koch

Getty Images Stefano Zarrella bei den "Duftstars" 2024