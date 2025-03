Insta-Koch Stefano Zarrella bekommt eine eigene Fernseh-Show

Mit seinen leckeren und ausgefallenen Rezepten begeistert Stefano Zarrella (34) schon seit Jahren seine Fans im Netz. Nun bekommt der Bruder von Giovanni Zarrella (47) eine neue Plattform für seine kreativen Küchenideen! Im "Sat.1-Fertiggerichte-Check" wird der Kochbuchautor vier Wochen lang auf Sat.1 all das testen, was die Fertiggerichtindustrie so zu bieten hat. Unterstützung erhält der Italiener dabei von Ernährungswissenschaftler Stephan Lück.

Stefanos Zitat in der Pressemitteilung von Sat.1 zufolge dürfte der Nährwerte- und Gesundheitscheck dabei nicht allzu kritisch ausfallen. Bei Stefano stehe immer der Geschmack im Vordergrund – er wolle zeigen, dass man auch aus einem schnellen Gericht eine superleckere Mahlzeit zaubern könne. "Fertiggerichte sind praktisch – lange haltbar, schnell zubereitet und voller Geschmack. Und das Beste: Mit ein paar Tricks kann man sie auf ein neues Level heben", verspricht der 34-Jährige. Im Fokus der Sendung stehen demnach Themen wie die "perfekte Zubereitung eines tiefgefrorenen Schlemmerfilets" oder die "Aufwertung der beliebten Mini-Pizzen". Die Titel der vier Folgen klingen vielversprechend! Stefanos Fans dürfen sich auf "Die Klassiker", "Lecker wie im Restaurant", "Fastfood für Zuhause" und "Hausmannskost wie bei Oma" freuen.

Mit seiner eigenen TV-Show tritt Stefano in große Fußstapfen. Sein älterer Bruder ist mit seiner Schlagersendung "Die Giovanni Zarrella Show" bereits viele Jahre beim ZDF unter Vertrag – erst vergangenen Monat wurde die seit 2021 laufende Zusammenarbeit um drei weitere Jahre verlängert. Daraus, dass der 47-Jährige sein großes Vorbild ist, macht Stefano auch kein Geheimnis. "Du bist immer die Person und wirst immer die Person sein, zu der ich aufschauen werde, die mich antreibt und motiviert. Du wirst für mich immer mein Vorbild bleiben", schwärmte er vor kurzem in einem emotionalen Text auf Instagram.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und seine Mutter Clementina Zarrella

Getty Images Stefano Zarrella und Giovanni Zarrella im September 2024

