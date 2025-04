Stefano Zarrella spricht emotional über seine TV-Sendung

Stefano Zarrella (34) teilt aufregende Neuigkeiten mit seinen Fans: Ab dem 23. April wird er seine eigene TV-Show im deutschen Fernsehen moderieren. Auf Instagram verkündet der Social-Media-Star stolz die Neuigkeit. Seine Show trägt den Titel "SAT.1-Fertiggerichte-Check" und wird, wie der Name vermuten lässt, verschiedene Fertiggerichte genauer unter die Lupe nehmen. In seinem emotionalen Post schreibt der Influencer: "Danke an alle, die mich die letzten Jahre unterstützt haben und die immer an mich geglaubt haben. Danke an den Sender und an die Produktion. Ihr habt eine unglaubliche Arbeit gemacht und ich freue mich auf die Zukunft."

Für Stefano ist dieser Tag das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Der Bruder von Giovanni Zarrella (47) erinnert sich: "Ich war schon häufig verzweifelt in der Küche und wusste nicht, wie alles weitergehen soll. [...] Die letzten vier Jahre waren nicht immer einfach, aber das Wichtige ist, dass man weitermacht." Man sieht dem Hobbykoch seine Emotionen an – mit Tränen in den Augen bedankt er sich im Netz bei seinen Followern.

Mit seiner eigenen Show erreicht der 34-Jährige etwas, mit dem sein Bruder Giovanni schon viel Erfahrung hat. Der Sänger moderiert seit 2021 Die Giovanni Zarrella Show. Dass der Mann von Jana Ina Zarrella (48) ein Vorbild für den jüngeren Italiener ist, ist kein Geheimnis. "Ich möchte mich bei dir einfach mal für alles bedanken, so wirklich für alles! [...] Ohne dich wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin", schrieb Stefano vor einigen Wochen in einem rührenden Post im Netz.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Social-Media-Koch

Getty Images Stefano Zarrella und Giovanni Zarrella im September 2024

