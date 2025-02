Jana Ina Zarrella rügt Schwager bei "Grill den Henssler"

Food-Blogger Stefano Zarrella (34) bekam am Sonntag bei der ersten Folge der neuen Staffel von Grill den Henssler die Chance, sein Können am Herd zur Primetime unter Beweis zu stellen. Dabei servierte er neben italienischen Reisbällchen auch gleich einen ordentlichen Familienzwist: Seine Schwägerin Jana Ina Zarrella (48) saß in der Jury, doch anstatt ihn mit Punkten zu verwöhnen, war sie bei der Verkostung des Gerichts besonders streng. Mit dem blauen Teller sei sie "gar nicht zufrieden", erklärte sie, bevor offenbart wurde, dass eben dieser von Stefano stammte.

Stefano, der zum ersten Mal an der VOX-Show teilnahm, hatte es an diesem Abend ohnehin nicht leicht. Während er am Herd schwitzte, wurde er von Moderatorin Laura Wontorra (35) immer wieder in spontane Interviews verwickelt. "Ich bin sehr happy privat", ließ er sich auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus entlocken und wich weiteren Details geschickt aus. Stefano, dessen Food-Blogger-Account auf TikTok 1,4 Millionen Follower hat, konnte sich in anderen Spielen der Show schließlich etwas rehabilitieren – doch der Gesamtsieg der Show ging an den Kochprofi Steffen Henssler (52).

Hinter den Kulissen lieferten die Zarrellas, die je in ihren eigenen Gefilden als erfahrene Showhasen gelten, nicht nur familiäre Spannungen, sondern auch unterhaltsame Einblicke. So hatte die 48-Jährige ihrem Schwager vorab scherzhaft gedroht, dass er sich bei einem schlechten Abschneiden warm anziehen müsse. Nach der Show betonten jedoch beide, dass der familiäre Zusammenhalt unter Jana Inas scharfer Reisbällchen-Kritik keinesfalls gelitten habe.

Grill den Henssler, VOX Steffen Henssler in der "Grill den Henssler"-Jubiläumsfolge

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella im Dezember 2024

