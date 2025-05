Shah Rukh Khan wäre am liebsten von der Met Gala weggerannt

Bollywood-Ikone Shah Rukh Khan (59) feierte bei der diesjährigen Met Gala sein großes Debüt. Er schritt in einer maßgeschneiderten Couture von Designer Sabyasachi Mukherjee und mit auffälligem Schmuck über den blauen Teppich. Doch so selbstbewusst der Filmstar nach außen hin auch wirkte, so aufgeregt war er im Inneren. Im Gespräch mit New York Times enthüllte der Schauspieler, dass er eigentlich sehr schüchtern sei und ihm sein Auftritt vor den Kameras dieses Events zu schaffen mache: "Ich war noch nie so nervös." Der Inder scherzte kurz vor seinem historischen Debüt zudem und meinte: "Ich frage mich, ob ich jetzt davor weglaufen kann."

Obwohl der Star sichtlich nervös war, sollen laut eigener Aussage seine Kinder Suhana Khan (24) und Aryan Khan (27) noch aufgeregter als er gewesen sein. Im Gespräch mit Vogue verriet Shah Rukh auf der berühmten Veranstaltung, wie euphorisch seine Kids waren, nachdem er die Einladung erhalten hatte. Er schilderte mit einem Schmunzeln: "Für mich ist das Aufregendste, dass ich Kinder habe, die sich für die Met begeistern. Ich weiß nicht, ob ich von mir aus hierhergekommen wäre, aber als Sabya vorschlug, dass ich kommen sollte, sagten sie 'Wow'. Aber ich weiß immer noch nicht, ob es ein 'Wow, sie haben dich angerufen?' oder 'Wow, du wirst gut sein' war."

Vor rund einer Woche sorgte Shah Rukhs angekündigtes Debüt bei der Met Gala für Aufsehen in der internationalen Modeszene. Gemeinsam mit dem renommierten Designer Sabyasachi würde er als erster männlicher Schauspieler aus Indien das prestigeträchtige Mode-Event besuchen und somit Geschichte schreiben. Die Bestätigung von dem Instagram-Account Diet Sabya löste sofort bei Fans weltweit Begeisterung aus. Der Post besagte: "Wir von DietSabya können bestätigen: Ja, es ist tatsächlich Shah Rukh Khan – Indiens unangefochtener Superstar der Generation – der sein Met-Gala-Debüt im Mai 2025 in Sabyasachi machen wird. [...] Wir sehen uns auf dem Teppich."

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri, Tochter Suhana und seinen Söhnen Aryan und AbRam

Instagram / poojadadlani02 Shah Rukh Khan, Februar 2024

