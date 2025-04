Bestätigt: Shah Rukh Khan wird erstmals zur Met Gala kommen

Lange wurde es gemunkelt, nun gibt es Gewissheit: Bollywood-Ikone Shah Rukh Khan (59) wird in diesem Jahr sein großes Debüt bei der berühmten Met Gala in New York City geben. Als erster männlicher Filmstar aus Indien wird er am 5. Mai im Metropolitan Museum of Art in New York in Zusammenarbeit mit Sabyasachi, einem von Indiens berühmtesten Modedesignern, Geschichte schreiben. Ein Beitrag von Mode-Account Diet Sabya auf Instagram antwortete auf Spekulationen um sein großes Debüt wie folgt: "Wir von DietSabya können bestätigen: Ja, es ist tatsächlich Shah Rukh Khan - Indiens unangefochtener Superstar der Generation – der sein Met-Gala-Debüt im Mai 2025 in Sabyasachi machen wird. [...] Wir sehen uns auf dem Teppich."

Die Gerüchte über einen Auftritt von "King Khan" bei der weltberühmten Veranstaltung kamen auf, nachdem die besagte Seite schon Anfang April angedeutet hatte, dass der Darsteller an der jährlichen Veranstaltung teilnehmen würde. In einem kryptischen Beitrag wurde von der Kooperation zweier "Giganten" gesprochen, darunter ein "ikonischer Bollywood-Star", der der erste indische Mann sein wird, der den berühmten roten Teppich des Events betritt. Die Spekulationen wurden bekräftigt, nachdem Shah Rukhs Managerin Pooja Dadlani den Post gelikt hatte, was für viele Fans ein eindeutiger Hinweis war. Am vergangenen Sonntag bestätigte der Mode-Account schließlich, dass es sich tatsächlich um den indischen Schauspieler handelte.

Nicht nur der Filmstar wird ein heiß ersehnter Gast auf dem roten Teppich der Met Gala sein. Kiara Advani (33), die ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann und Schauspieler Sidharth Malhotra (40) erwartet, wird ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen. Die freudige Nachricht ihrer Schwangerschaft hatten die indischen Stars schon im Februar auf Instagram bekannt gegeben. In einem Post teilten sie ein süßes Bild von sich mit kleinen Babysöckchen in den Händen. Unter dem Foto verkündeten sie stolz: "Das größte Geschenk unseres Lebens ist bald da." Details zum Geburtstermin oder Geschlecht haben die Turteltauben bis jetzt aber für sich behalten. Inwiefern möglicherweise sogar schon ihr kleiner Babybauch auf der Met Gala gekonnt in Szene gesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Shah Rukh Khan, März 2017

Getty Images Kiara Advani und Sidharth Malhotra, Juli 2024

