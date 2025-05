Met-Gala-Journalisten wussten nicht, wer Shah Rukh Khan ist

Shah Rukh Khan (59) feierte am 5. Mai sein mit Spannung erwartetes Debüt bei der Met Gala im New Yorker Metropolitan Museum of Art. Doch statt des erwarteten Starrummels spielte sich beim Auftritt der Bollywood-Legende eine skurrile Szene ab: Journalisten am blauen Teppich wirkten vollkommen überfordert, als der Schauspieler für Interviews bereitstand. In einem nun viral gegangenen Video auf X fragt ein Reporter Shah Rukh unverblümt: "Wie ist dein Name?" Der Weltstar antwortet daraufhin vollkommen entspannt: "Ich bin Shah Rukh."

Diese Szene löste in den sozialen Netzwerken, insbesondere unter Shah Rukhs Fans, heftige Reaktionen aus. Viele zeigten sich schockiert oder enttäuscht, dass die Reporter am berühmten Gala-Eingang anscheinend keine Kenntnis über den gefeierten Darsteller hatten. Kommentare wie "Sie hatten keine Ahnung, mit wem sie sprechen!" und "Shah Rukh Khan ist einer der größten Stars der Welt – dieses Maß an mangelnder Vorbereitung ist einfach nur peinlich" dominierten den Diskurs auf Social Media. Trotz der irritierenden Fragen der Journalisten ließ sich der 59-Jährige nichts anmerken und begegnete dem Ganzen mit einem entspannten Lächeln.

Für "King Khan" war der Auftritt bei der Met Gala ein bedeutender Meilenstein. Bereits zuvor hatte es Gerüchte und große Aufregung unter seinen Bewunderern gegeben, ob er tatsächlich bei dem prestigeträchtigen Event dabei sein würde. Die Tatsache, dass Shah Rukh als erster männlicher Bollywood-Star aus Indien den Teppich des Metropolitan Museum of Art betreten hat, schlägt nun hohe Wellen. Inzwischen wird sogar auf Social Media spekuliert, ob der Inder insgeheim schon sein großes Hollywood-Debüt plant. Offiziell bestätigt ist dies aber bis dato noch nicht.

Getty Images Shah Rukh Khan in Berlin, Februar 2012

Getty Images Shah Rukh Khan, Dezember 2015

