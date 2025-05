Geheimnis gelüftet: Darum sieht Shah Rukh Khan so jung aus

Shah Rukh Khan begeistert seine Fans nicht nur mit seiner Schauspielkunst, sondern auch mit seiner beeindruckenden Fitness und seinem jugendlichen Aussehen – und das mit 59 Jahren! Einen großen Anteil daran hat seine gesunde Ernährungsweise. Kürzlich sprach der Bollywood-Star laut Times of India offen über seinen Essensplan und verriet: "Ich neige von Natur aus zu sehr einfachem Essen. Ich halte mich an zwei Hauptmahlzeiten am Tag – Mittag- und Abendessen. Zwischendurch gibt es keine Snacks." Zu seinen Standards gehören Sprossen, gegrilltes Hähnchen, Brokkoli und gelegentlich etwas Dal. Diese Essgewohnheiten hält er schon viele Jahre konsequent durch, variiert dabei kaum und verzichtet auf aufwendige Gerichte.

Doch wenn der Schauspieler mit Familie, Freunden oder auf Reisen speist, macht er auch mal eine Ausnahme: "Wenn ich fliege oder bei jemandem zu Gast bin, esse ich alles, was mir so freundlich angeboten wird – egal ob Biryani, Roti, Parathas, mit Ghee zubereitete Gerichte oder ein Glas Lassi." Neben seiner disziplinierten Ernährung fällt besonders Shah Rukhs (59) ungewöhnlicher Tag-Nacht-Rhythmus auf. Der Inder gab preis, dass er als bekennende Nachteule meist erst gegen 5 Uhr morgens schlafen geht. Früh aufstehen gehört nicht zu seinem Alltag, er beginnt seine Shootings gegen 9 oder 10 Uhr, schläft also oft nur wenige Stunden. Nach langen Drehtagen gönnt er sich spätabends noch eine Dusche und ein Work-out – erst danach geht es ins Bett.

Sein untypischer Tag-Nacht-Rhythmus wirkt sich auch direkt auf das Berufsleben des Superstars aus. Wie der 59-Jährige bereits in einem früheren Interview mit der Zeitung DNA erzählte, sorgt seine Vorliebe für lange Nächte sogar dafür, dass eine Zusammenarbeit mit Kollege Akshay Kumar (57) nahezu ausgeschlossen ist. "Was soll ich dazu sagen? Ich wache nicht so früh auf wie er. Ich gehe schlafen, wenn Akshay aufgewacht ist", meinte er damals mit einem Augenzwinkern. Während er selbst zu den absoluten Nachtmenschen gehört, startet Akshay bekanntlich schon im Morgengrauen in den Tag. Die unterschiedlichen Zeitpläne würden dazu führen, dass sich die Kollegen am Set quasi nie begegnen.

Getty Images Shah Rukh Khan, Juli 2013

Getty Images Akshay Kumar, März 2023

