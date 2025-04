Eric Dane wurde erstmals nach seiner ALS-Diagnose gesichtet

Eric Dane (52), bekannt aus Grey's Anatomy, hat vor kurzem eine schwerwiegende Diagnose publik gemacht: Bei dem Schauspieler wurde ALS, auch bekannt als Amyotrophe Lateralsklerose, festgestellt. Die Krankheit betrifft das Nervensystem und führt über die Zeit zu einem vollständigen Verlust der Muskelkontrolle. Während eines seltenen öffentlichen Auftritts in Los Angeles wirkte Eric sichtbar geschwächt, benötigte aber keine Mobilitätshilfen. Der 52-Jährige erklärte dem Magazin People, dass ihm bei diesem neuen Lebensabschnitt vor allem die Unterstützung seiner Frau Rebecca Gayheart (53) und die der gemeinsamen Töchter Billie und Georgia Halt gebe.

Trotz der Diagnose wolle Eric weiterhin schauspielerisch aktiv bleiben: Er plane, in Kürze mit den Dreharbeiten der Erfolgsserie "Euphoria" fortzufahren, in der er seit 2019 eine zentrale Rolle spielt. Ende letzten Monats reichte seine Ehefrau Rebecca die offiziellen Unterlagen ein, um die 2018 angestoßene Scheidung aufzuheben. In einem Interview mit E! News betonte sie, dass die Familie zusammenwachsen und von der engen Bindung profitieren würde. Die Entscheidung, die Ehe fortzuführen, fällt in eine Zeit, in der sich das Paar öffentlich als "beste Freunde" bezeichnet und sich auf die gemeinsame Unterstützung ihrer Kinder fokussiert.

Eric und Rebecca gelten als eines der schillerndsten Paare, deren Beziehung auch schwierige Zeiten überstand. Neben beruflichen Höhen erlebten sie privat Krisen, darunter Erics früherer Kampf gegen eine Medikamentenabhängigkeit. Ihre Ehe, die 2004 in Las Vegas begann, überstand auch inszenierte Trennungsgerüchte und die Veröffentlichung eines privaten Videos. Heute scheinen sie die Widrigkeiten ihres Lebens neu zu definieren. Während Eric seine Karriere trotz gesundheitlicher Herausforderungen fortführt, ist Rebecca zuletzt als Brad Pitts (61) Frau in Quentin Tarantinos (62) "Once Upon a Time... in Hollywood" aufgetreten. Ihr gemeinsames Ziel: Zusammenhalt als Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern, Juni 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart beim Chrysalis Butterfly Ball in Los Angeles im Juni 2015