Rebecca Gayheart schwärmt von Beziehung zu Ex Eric Dane

Rebecca Gayheart (53) und Eric Dane (52) sorgen erneut für Schlagzeilen: Die Schauspielerin äußert sich zu ihrer aktuellen Beziehung zu ihrem Noch-Ehemann, nachdem sie den Antrag auf Scheidung erst kürzlich offiziell zurückgezogen hatte. In einem Interview mit E! News erklärt sie, dass die beiden ein sehr gutes Verhältnis zueinander hätten. "Wir sind die besten Freunde. Wir sind uns wirklich nahe. Wir sind großartige Co-Eltern", schwärmt Rebecca. Seit ihrer Trennung vor einigen Jahren arbeiten die "Urban Legend"-Darstellerin und der Grey's Anatomy-Star engagiert daran, ein stabiles Umfeld für ihre gemeinsamen Töchter Billie, 15, und Georgia, 13, zu schaffen – und anscheinend mit Erfolg. "Wir haben die Formel gefunden, wie man eine Familie bleibt, und ich denke, unsere Kinder profitieren sehr davon und wir ebenfalls", gibt sie zu verstehen.

Rebecca und Eric ziehen trotz Liebes-Aus weiterhin an einem Strang. Die 53-Jährige ist zudem der Meinung, dass eine Trennung keinesfalls als Misserfolg gesehen werden sollte. "Ich denke, es ist wichtig, das Ende einer Beziehung nicht als Misserfolg anzusehen. Es ist nur eine Phase. Es war kein Misserfolg, es war ein großer Erfolg", meint sie sicher und ergänzt: "Wir waren verheiratet für, ich meine, wir sind immer noch verheiratet, aber 15 Jahre zusammen und wir haben zwei wunderschöne Kinder, also denke ich, dass das eine erfolgreiche Beziehung war, und so sehen wir das."

Schon in den vergangenen Jahren hatte Rebecca deutlich gemacht, dass sie trotz der Höhen und Tiefen ihrer Beziehung großen Wert auf das Wohl der Kinder legt. "Wir versuchen unser Bestes, es ist nicht einfach, aber wir sind engagiert", sagte sie einst im Gespräch mit Us Weekly. Die "Grey Lady"-Bekanntheit und der Serienliebling hatten sich im Jahr 2004 das Jawort gegeben. 2018 verkündeten sie dann nach 14 gemeinsamen Ehejahren ihre Trennung und planten auch, sich scheiden zu lassen. Den Scheidungsantrag zog Rebecca dann jedoch vergangenen Monat zurück – nachdem die zwei im Januar händchenhaltend gesehen wurden. Ob das Noch-Ehepaar womöglich wieder anbandelt, ließ Rebecca in ihrem jüngsten Interview unkommentiert.

Getty Images Eric Dane und Rebecca Heart mit ihren Töchtern, Juni 2025

Instagram / rebeccagayheartdane Rebecca Gayheart und ihre Tochter Georgia im Juni 2024

