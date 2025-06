Eric Dane bricht wegen seiner ALS-Diagnose in Tränen aus

Eric Dane (52) hat in einem emotionalen TV-Interview sein Schweigen über seine Erkrankung an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) gebrochen. Im Gespräch mit der Moderatorin Diane Sawyer (79) von "Good Morning America" öffnete sich der Schauspieler zu seiner Diagnose, die er im April dieses Jahres erhalten hat. "Ich wache jeden Tag auf und werde sofort daran erinnert, dass das gerade wirklich geschieht", erzählte der Grey's Anatomy-Star mit belegter Stimme. Besonders emotional wurde es, als er auf die Frage, wen er nach der Diagnose als Erstes informiert hatte, in Tränen ausbrach und vorerst nicht antworten konnte.

ALS ist eine unheilbare Erkrankung des Nervensystems, mit der ein fortschreitender Verlust der Muskelkontrolle einhergeht. Erics Leben hat sich dadurch grundlegend verändert. Dennoch zeigte sich der Seriendarsteller entschlossen. "Ich glaube nicht, dass es das Ende meiner Geschichte ist. Es fühlt sich nicht so an, als wäre es mein Ende", gab er Diane zu verstehen. Vor dem Gespräch wurde bislang nur ein Teaser veröffentlicht. Fans dürfen also gespannt auf die Ausstrahlung des kompletten Interviews sein.

Auch wenn Eric durch die Nervenkrankheit eingeschränkt ist, will er sich weiter der Schauspielerei widmen. In einer Erklärung gegenüber People schrieb er im April: "Ich bin froh, dass ich weiterarbeiten kann und freue mich darauf, nächste Woche an das Set von Euphoria zurückzukehren." Privat erhält der US-Amerikaner Unterstützung von seiner Familie. Erst wenige Wochen zuvor hatte seine Ehefrau Rebecca Gayheart (53) ihren Scheidungsantrag zurückgezogen. Gemeinsam mit ihren zwei Töchtern widmen sie sich nun ganz der Gesundheit des Hollywoodstars.

Getty Images Eric Dane, Schauspieler

Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern, Juni 2015