Geschafft: Paola Maria und Verlobter Alex beenden Jakobsweg

Paola Maria (31) und ihr Verlobter Alexander Thoss haben einen besonderen Meilenstein erreicht: Gemeinsam bewältigten sie mehr als 350 Kilometer auf dem berühmten Jakobsweg. In nur zwölf Tagen legten sie rund 500.000 Schritte zurück und meisterten damit fast die Hälfte der beliebten Pilgerroute Camino Francés, die insgesamt rund 800 Kilometer umfasst. Da sie keine Zeit für die komplette Strecke hatten, beschlossen sie, die verbleibende Etappe im nächsten Jahr nachzuholen. Zum Abschluss ihrer Reise teilte die Social-Media-Ikone auf Instagram süße Aufnahmen, die sie und Alexander händchenhaltend vor malerischer Kulisse zeigen.

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Paola und Alexander an den Pilgerweg gewagt, mussten ihr Vorhaben jedoch vorzeitig abbrechen. Dieses Mal setzten sie alles daran, den Traum zu verwirklichen und möglichst viele Kilometer zu bewältigen. Paola berichtet in ihrem Beitrag offen über wertvolle Erkenntnisse, die sie während der Wanderung gewinnen konnte: "Beim Gehen hat man die Möglichkeit, viele Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen", schreibt die Influencerin. Besonders die Reflexion über ihr Essverhalten und belastende Alltagssituationen standen für sie im Vordergrund. In den vergangenen Tagen habe sie Antworten auf viele persönliche Fragen gefunden und könne mit neuer Leichtigkeit nach Hause zurückkehren.

Paola startete ihre Karriere auf YouTube und baute sich dort eine große Fangemeinde auf. Nach der Trennung von Ex-Mann Sascha Koslowski (38), mit dem sie zwei Kinder hat, fand sie in Alexander nicht nur einen neuen Partner, sondern auch einen echten Ruhepol. Nun freuen sich beide darauf, mit zahlreichen neuen Erkenntnissen und einer gestärkten Partnerschaft in den Alltag zurückzukehren – und mit der Vorfreude im Gepäck den Jakobsweg eines Tages gemeinsam zum Abschluss zu bringen.

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss auf dem Jakobsweg

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss im April 2023

