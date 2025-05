Knieverletzung: Massimo Sinató verpasst "Let's Dance"-Finale

Schlechte Nachrichten für Fans von Massimo Sinató (44): Der beliebte Profitänzer kann im Finale von Let's Dance nicht wie geplant auftreten. Der Grund ist eine Knieverletzung, die ihm nicht nur die Teilnahme am Finale, sondern auch einen Auftritt bei der Profi-Challenge unmöglich macht. Massimo sollte ursprünglich gemeinsam mit Influencerin Paola Maria (31) das Tanzparkett erobern. Auf dem offiziellen Instagram-Account der beliebten Tanzshow wurde nun bekannt gegeben: "Leider wird Massimo aufgrund einer Knieverletzung weder im Finale noch bei der Profi-Challenge dabei sein können. Wir wünschen dir, lieber Massimo, schnelle Genesung und gute Besserung."

Ein kleines Trostpflaster für die Fans ist jedoch die Ankündigung eines nicht unbekannten Ersatzes: Statt Massimo wird nun Tanzprofi Paul Lorenz (38) bei "Let's Dance" einspringen und gemeinsam mit Paola Maria versuchen, das Publikum im Finale trotzdem zu begeistern. Massimos Ausfall ist ein spürbarer Verlust für die Show – der charismatische Tänzer begeisterte immer wieder mit spektakulären Choreografien und seiner sympathischen Ausstrahlung. Die Nachricht von seiner Verletzung rief große Anteilnahme in der Fangemeinde des Formats hervor.

Massimo Sinató ist längst ein fester Bestandteil des "Let's Dance"-Universums und hat sich durch seine langjährige Teilnahme einen festen Platz im Herzen der Zuschauer ertanzt. Mit seiner beeindruckenden tänzerischen Leistung und seinem Charme stand er immer wieder im Mittelpunkt der Show. Auch privat zeigt sich der Tänzer von seiner liebevollen Seite – ob in Interviews oder auf Social Media, wo er regelmäßig kleine Einblicke in sein Leben gibt. Hoffentlich erholt sich Massimo schnell, damit er schon bald wieder in seinem Element – dem Tanzen – glänzen kann. Im Finale wird er seinen Fans jedenfalls schmerzlich fehlen.

Panama Pictures / ActionPress Paul Lorenz, Profitänzer bei "Let's Dance"

Getty Images Massimo Sinató, Profitänzer

