Paola Maria macht ihrem Verlobten Alex eine Liebeserklärung

Paola Maria (31) ist seit wenigen Wochen verlobt. Wie happy die YouTuberin seither ist, macht sie nun am Geburtstag ihres Partners Alexander Thoss deutlich – und zwar mit einer süßen Liebeserklärung. "Happy Birthday an den besten Mann, den ich kenne. Mein Schatz, heute wirst du 40 Jahre alt. Das ist ein unfassbar großer und schöner Geburtstag, und ich bin jeden Tag unendlich dankbar, dass du an meiner Seite bist", schwärmt Paola zu einer niedlichen Fotocollage in ihrer Instagram-Story.

Die Collage hält einzelne Erinnerungen des Paares fest. Neben einem freudestrahlenden Selfie ist auf zwei Schnappschüssen zu sehen, wie Alexander seiner Partnerin einen liebevollen Kuss auf die Stirn gibt. Auf einer weiteren Aufnahme hält der Unternehmer seine Verlobte fest im Arm, während sie zwischen zwei Kamelen stehen. "Was würde ich nur ohne dich machen? Ich liebe dich über alles", schließt Paola ihre rührende Botschaft auf Social Media ab.

Seit 2022 gehen Paola und Alexander gemeinsam durchs Leben. Mitte März sorgten die beiden für eine große Überraschung, indem sie ihre Verlobung im Netz verkündeten. "Future Mrs. Thoss", schrieb die 31-Jährige schwärmend zu dem Posting. Auf einem der Fotos hielt Alexander einen riesigen Strauß roter Rosen in die Kamera. Die Influencerin zeigte hingegen voller Stolz ihren funkelnden Klunker am Ringfinger – breites Lächeln inklusive.

