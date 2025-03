"Kampf mit dem Essen": Paola Maria leidet unter Essstörung

Paola Maria (31), bekannt aus Social Media und derzeit bei "Let's Dance" zu sehen, hat offenbart, dass sie an einer Essstörung leidet. Auf Instagram teilte sie ihren knapp sechs Millionen Followern mit, dass Essen für sie zu einem regelrechten Kampf geworden sei. "Wenn ich emotional belastet bin und viel Stress habe, kann ich nicht essen", erklärte sie in einem bewegenden Video. Die Influencerin, die in den letzten Monaten sichtbar Gewicht verloren hat, sagte, dass sie sich in ihrer eigenen Haut nicht mehr wohlfühle. Sie wolle das Thema öffentlich machen, um anderen Betroffenen Mut zu machen und um sich selbst zu helfen.

Bereits seit etwa einem halben Jahr kämpft Paola Maria mit Symptomen wie Schwindel und Appetitlosigkeit. Sie beschrieb, dass ihr sogar der Anblick oder der Geruch von Essen Übelkeit bereiten und der Druck von außen das Problem verschärfe – insbesondere die ständigen Kommentare zu ihrer Figur. Derzeit versucht sie, mit mehreren kleinen Mahlzeiten wieder ein gesundes Essverhalten aufzubauen, gibt aber zu, dass sie immer wieder in alte Muster zurückfällt. Sollte sie nicht selbst aus der Essstörung herausfinden, wolle sie professionelle Unterstützung in Form einer Ernährungstherapie in Anspruch nehmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Paola Maria offen über ihre Probleme spricht. Bereits kürzlich hatte sie sich in einer Instagram-Story über den Druck und die Belastung geäußert, die ihr sowohl privat als auch beruflich zu schaffen machen. Besonders die öffentliche Trennung von Sascha Koslowski (38) im Jahr 2022, mit dem sie zwei Kinder hat, stellte sie vor große Herausforderungen. Zudem äußerte sie, dass sie häufig von Menschen in ihrem Umfeld enttäuscht worden sei, was sie misstrauisch und verschlossen gemacht habe. Trotz der schwierigen Zeit gibt Paola Maria regelmäßig ehrliche Einblicke in ihr Leben und wird für ihre Offenheit von ihren Fans gefeiert.

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla, Evgeny Vinokurov, Paola Maria, Massimo Sinató, Leyla Lahouar und Sergiu Maruster

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin