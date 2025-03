Paola Maria teilt emotionales Video von ihrem Heiratsantrag

Paola Maria (31) und ihr Partner Alexander Thoss schweben auf Wolke sieben. Ihre Liebe krönten die Influencerin und der Unternehmer vor wenigen Tagen mit einer Verlobung. Von diesem besonderen Moment teilt die Let's Dance-Teilnehmerin jetzt ein emotionales Video auf Instagram. Darauf zu sehen ist ein Zusammenschnitt von verschiedenen Clips, auf denen Alexander von anfänglich 100 Tagen herunterzählt. Dieses Video zeigt er Paola, während er daneben sitzt. Am letzten Tag angekommen, stellt er seiner Partnerin die Frage aller Fragen, die daraufhin in Tränen ausbricht und "Ja" sagt.

"Meinen Antrag habe ich jetzt am 18.03.2025 bekommen, und es war ein superschöner, privater Moment. Ich sage euch ehrlich, ich habe es bis zum letzten Moment nicht gepeilt, was da passiert, obwohl er es im Video gesagt hat", schreibt Paola zu dem Video. Sie wisse, dass Alexander ihre "andere Hälfte" sei. Ihren Social-Media-Beitrag beendet sie mit den Worten: "Du bist ich, wir sind eins, wir sind ein Team." In der Kommentarspalte drücken zahlreiche Fans ihre Freude über den Clip aus und kommentieren unter anderem rote Herz-Emojis.

Paola und Alexander sind seit dem 18. August 2022 ein Paar. Im September desselben Jahres bestätigte die zweifache Mutter, dass sie wieder in festen Händen ist. Kurz nach der Bekanntgabe ihrer neuen Beziehung schwärmte die 31-Jährige in einem YouTube-Video von ihrem neuen Partner und verriet, wie glücklich er sie mache: "Diese Person hat mir sehr viel Halt gegeben und Sicherheit. Daraus ist irgendwann Liebe entstanden und ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich mich verliebt habe."

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss auf dem Jakobsweg

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss im April 2023

