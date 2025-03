"Let's Dance"-Star Paola Maria und ihr Alex sind verlobt

Paola Maria (31) schwelgt im absoluten Liebesglück: Ihr Partner Alexander Thoss hat ihr die Frage aller Fragen gestellt und sie hat Ja gesagt! Ihre Verlobung verkünden die Influencerin und der Unternehmer nun freudig auf Instagram. "Future Mrs. Thoss", schreibt Paola zu dem Beitrag. Den Schnappschüssen zu urteilen, verlief der Antrag offenbar total romantisch. Zu sehen ist unter anderem, wie Alex seiner frisch Verlobten einen Kuss auf die Wange gibt. Während er einen riesigen Strauß roter Rosen in die Kamera hält, zeigt Paola voller Stolz ihren funkelnden Klunker am Ringfinger.

Dabei scheinen nicht nur die Fans der 31-Jährigen ihr den nächsten großen Schritt von ganzem Herzen zu gönnen, sondern auch eine Vielzahl prominenter Gesichter. "Herzlichen Glückwunsch, wie wundervoll", schreibt unter anderem Twenty4tim (24). Clea-Lacy Juhn (33) und Patrizia Palme (30) gratulieren Paola ebenfalls rührend zur Verlobung. Sarah Harrison (33) drückt ihre Freude aus, indem sie mehrere rote Herz-Emojis in der Kommentarspalte hinterlässt.

Für Paola läuft es derzeit offenbar wie am Schnürchen: Sie ist Teil der aktuellen Let's Dance-Staffel, wo sie Woche für Woche ihr Können auf dem Tanzparkett mit Profitänzer Massimo Sinató (44) unter Beweis stellt. In der jüngsten Show musste die Bloggerin allerdings krankheitsbedingt aussetzen. "Leider wird Paola Maria aus gesundheitlichen Gründen in Show 3 nicht tanzen können. Ihr Arzt hat sie vorerst aus dem Verkehr gezogen", hieß es in einem Statement der Produktion im Netz. Laut RTL ist sie nun aber wieder fit genug, um kommenden Freitag wieder ihr Tanzbein zu schwingen.

Anzeige Anzeige

Instagram / paola Alexander Thoss und Paola Maria bei ihrer Verlobung, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Anzeige Anzeige

Anzeige