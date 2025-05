So läuft die Hochzeitsplanung von Vanessa und Aleks Petrović

Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrović (34), die sich im vergangenen Jahr verlobt haben, stecken bereits mitten in der Planung ihrer Traumhochzeit. "Wir haben noch keine Location. Wir haben nur ein Wunschdatum, was wir gerne hätten. Aber das wollen wir noch nicht verraten", hielt sich Vanessa im Interview mit Promiflash bei der Premiere von Kampf der Realitystars Staffel sechs bedeckt. Fest steht nur so viel: Ihre Traumhochzeit soll vermutlich in Serbien stattfinden. Für die konkrete Planung haben sie mehrere Wedding Planner ins Auge gefasst, und erste Termine stehen bereits an, um sich dann für den passenden Ansprechpartner zu entscheiden.

Mit dieser professionellen Unterstützung möchten Vanessa und Aleks Schritt für Schritt die Details ihres großen Tages festlegen. Vanessa zeigte sich im Interview deutlich aufgeregt, wenn sie an die bevorstehende Hochzeit denkt. Die Suche nach dem Brautkleid habe sie aber noch nicht begonnen und gab offen zu: "Ich habe so ein bisschen im Internet gestöbert, was es für Modelle gibt, so für Stile. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich werde Probleme haben, mich entscheiden zu können."

Bereits in der Vergangenheit hatte Vanessa klargestellt, dass die Hochzeit nicht mehr in diesem Jahr stattfinden wird. Ausschlaggebend dafür sind zum einen der Wunsch nach einer Sommerhochzeit und zum anderen ein für das Paar ganz persönliches Wunschdatum, das laut Vanessa eine "besondere Bedeutung" für sie hat. Freunde und Follower fiebern schon jetzt mit und sind gespannt, wie das langersehnte Hochzeitsfest am Ende aussehen wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / C-QVBJQtXOS Aleks Petrović und Vanessa Nwattu im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrović und Vanessa Nwattu im Januar 2025

Anzeige Anzeige