Aleksandar Petrovic flieht wegen Baulärm aus Dubai-Wohnung

Aleksandar Petrovic (34), bekannt aus dem Reality-TV, und seine Partnerin Vanessa Nwattu haben in Dubai mit unerwarteten Herausforderungen zu kämpfen. Erst vor Kurzem zog das TV-Pärchen in eine neue Wohnung, doch von Ruhe kann keine Rede sein. In seiner Instagram-Story klagt Aleksandar: "Baulärm seit Monaten… Uns wurde versprochen, dass die nächsten zwei Jahre hier nicht gebaut wird und genau eine Woche nach Vertragsunterzeichnung haben die hier angefangen, den Boden lautstark zu verdichten." Der konstante Baulärm setzt den beiden immer mehr zu und macht das Wohnen nahezu unerträglich.

Für Aleksandar und Vanessa steht nun ein Umzug an, doch dieser wird teuer. "Jetzt heißt es erst mal hier raus und dann in eine Gegend ziehen, die schon fertig gebaut ist", erklärt Aleksandar weiter in seiner Story. Trotz der schwierigen Situation zeigt sich der Influencer verständnisvoll gegenüber den Gegebenheiten vor Ort. Allerdings bleibt der Umzug nicht ohne finanzielle Konsequenzen: Der vorzeitige Ausstieg aus ihrem Mietvertrag kostet die beiden zwei Monatsmieten als Strafe – satte 10.000 Euro, die sie nun abschreiben müssen. Trotz allem suchen die beiden nach einer neuen Bleibe und planen bereits ihren Ortswechsel innerhalb der Mega-Metropole.

Trotz des Missgeschicks äußerte sich Aleksandar versöhnlich über den Bauboom in Dubai. "Das ist zwar ein fettes Minus, aber ohne diese Arbeitsmoral hätten die hier nicht in nur 50 Jahren den Hotspot der Welt geschaffen", erklärte er. Aleksandar staunt über das enorme Wachstum der Stadt, hat aber deutlich erfahren, welche Schattenseiten es mit sich bringen kann, in einem der am schnellsten wachsenden Orte der Welt zu leben. Für ihn und Vanessa bleibt zu hoffen, dass sie mit ihrem nächsten Zuhause mehr Glück haben und eine ruhigere Wohngegend finden, um sich dort niederzulassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksander Petrović, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Aleksander Petrović und Vanessa Nwattu, Liebespaar