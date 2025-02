Aleks Petrović und Vanessa werden 2025 nicht mehr heiraten

Vanessa Nwattu und Aleks Petrović (33) wollen ihre Liebe mit dem Jawort besiegeln – in diesem Jahr wird das jedoch nichts mehr, wie die einstige Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story verrät. "Die Hochzeit wird dieses Jahr nicht stattfinden", schreibt sie und erklärt, dass es zwei bedeutende Gründe dafür gäbe. Zum einen falle die Heirat auf das kommende Jahr, weil sich das Paar eine Sommerhochzeit wünsche. Damit sei der Sommer 2025 aber schon so gut wie ausgeschlossen, da sie mit der Planung noch nicht vorangekommen sind: "Das haut dieses Jahr, wenn man es nicht auf Biegen und Brechen erzwingen will, einfach nicht hin."

Der andere Grund für eine Hochzeit im Jahr 2026 sei das perfekte Datum, das die Reality-TV-Bekanntheiten nun gefunden haben. "Wir haben ein Datum für uns gefunden und dieses Datum ist [...] ein ganz, ganz besonderes Datum, was sich für uns auch vom Gefühl richtig anfühlt und auch eine schöne Bedeutung hat", schwärmt Vanessa. Ihr und dem Love Island-Star sei sofort bewusst geworden, dass es auf jeden Fall dieses Datum werden müsse – nun werde alles andere dazu passend geplant. Um welchen magischen Kalendertag es sich dabei handelt, behält die Wahl-Dubaierin für sich.

Dass die Turteltauben zukünftig als Ehepaar durchs Leben gehen wollen, machten sie im vergangenen November offiziell. Aleks ging während ihres gemeinsamen Urlaubs in der Türkei auf die Knie und hielt um Vanessas Hand an. "In diesen 846 Tagen habe ich gelernt, dich zu lieben und zu schätzen, wir haben alle möglichen Strapazen hinter uns, wir haben für die Liebe gekämpft und gewonnen. Du bist die Frau meines Lebens, ich sehe in dir die Mutter meiner Kinder, ich sehe in dir die Partnerin meines Lebens", fing der Sportler seinen Antrag an und vollendete ihn mit den Worten: "Deshalb möchte ich das Ganze mit dir verewigen und bei dieser traumhaften Kulisse möchte ich dich fragen: 'Willst du mich heiraten?'"

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrović und Vanessa Nwattu, Realitystars

