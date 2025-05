Würde Vanessa Nwattu mit Aleks zu "Temptation Island VIP"?

Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrović (34) lernten sich 2022 bei Temptation Island VIP kennen und lieben. Mittlerweile führen der Realitystar und die damalige Verführerin seit rund drei Jahren eine ernsthafte Beziehung. Könnte sich das Paar vorstellen, heute gemeinsam an der Show teilzunehmen? Total abgeneigt scheint Vanessa im Interview mit Promiflash nicht. "Also, ich sag' mal so: Ich befürchte nichts. Aber das wäre ja eigentlich eher eine Genugtuung für die anderen Leute, weil ich glaube, die würden es einfach nur gerne sehen...", erklärt die Influencerin.

Ein richtiges Nein gibt sie Promiflash damit aber nicht. Viel besser: Vanessa ist wohl sicher, dass sowohl sie als auch der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat dieses Mal der Versuchung standhalten könnten. Dementsprechend komme es ganz auf die Bezahlung an. "Wenn die Gage stimmt, warum nicht? Also, wenn ich ein gutes Angebot bekomme. Vielleicht sieht man uns dann bei Temptation", betont Vanessa amüsiert. Wie sie weiter verrät, könnte eine Teilnahme bei einer Gage für beide "so zwischen 80 und 100 Tausend" Euro infrage kommen.

Das Geld lasse sich anschließend bestens in ihre geplante Hochzeit investieren. Aleks ist im vergangenen November vor seiner Liebsten während ihres gemeinsamen Türkei-Urlaubs auf die Knie gegangen und hielt um ihre Hand an. "Wenn man es dann übersteht, dann kann man das schön als Hochzeitsbudget nehmen. So eine Hochzeit ist teuer, wenn man groß feiern möchte", weiß Vanessa. Und das Liebespaar möchte wohl auf jeden Fall eine große Heirat feiern. Viele Details verraten sie noch nicht, aber ein besonderes Datum, an dem sie den Bund der Ehe eingehen möchten, gibt es schon.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Mai 2025

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksander Petrović, Realitystars

