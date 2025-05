Blake Lively packt aus: So ticken ihre vier Kids wirklich

Blake Lively (37) hat bei einem Auftritt in der Late-Night-Show von Seth Meyers (51) einen seltenen und amüsanten Einblick in das turbulente Leben mit ihren vier Kindern gegeben. Die Schauspielerin, die seit 2012 mit Ryan Reynolds (48) verheiratet ist, erzählte im Interview von den ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten ihrer Sprösslinge James, Inez, Betty und dem jüngsten Sohn Olin. Besonders offen plauderte sie darüber, wie lebhaft ihre Kids bereits ihre eigenen Meinungen äußern – sogar in Sachen Mode der Mutter. "Oh ja, ja, ja", bestätigte Blake schmunzelnd, als sie gefragt wurde, ob ihre Kinder ihr Feedback zu ihren Outfits geben. Auch ihren erst zweijährigen Sohn Olin beschrieb sie liebevoll als "sehr romantisch", der ihr beinahe täglich Komplimente macht.

Dabei wurde deutlich, wie unterschiedlich die Geschwister sind: Eine ihrer Töchter bezeichnet Blake als "die witzigste Person der Welt", die wohl einmal mit "autoritärer Führung die Welt regieren" werde. Besonders kurios: Eine Tochter teilt ihren Geburtstag mit niemand Geringerem als Napoleon Bonaparte und Jennifer Lawrence (34) – laut Blake eine spannende Mischung an Charaktereigenschaften. Über Sohn Olin schwärmte die Gossip Girl-Darstellerin: "Er erzählt immer, dass ich die Liebe seines Lebens bin", verriet sie in der Sendung. Jedes Mal, wenn sie sich anzieht, hofft sie wie ein "Mädchen in der Mittelstufe" auf sein Lob. Ihre Alltagsgeschichten sorgten beim Publikum für viele Lacher und machten deutlich, dass auch im Hause Lively-Reynolds nicht immer alles ganz ruhig zugeht.

Neben den Familiengeschichten sprach Blake in dem Gespräch auch indirekt über die schwierige Zeit, die sie gerade durchmacht: Ein laufender Rechtsstreit mit ihrem Regisseur und Co-Star Justin Baldoni (41) überschattet aktuell ihr Leben, wie sie andeutete. Dennoch zeigte sie sich kämpferisch und sprach eine Botschaft aus, die viele Zuschauer bewegte: "Was mich stark hält, sind Frauen, die es geschafft haben, ihre Stimme zu erheben", erklärte sie. Familie spielt für Blake eine wichtige Rolle, privat wie öffentlich – immer wieder gibt sie Einblicke in ihren Alltag, bleibt aber bei ernsten Themen wie dem Rechtsstreit oder Gleichberechtigung ernst und kämpferisch.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern

LRNYC / MEGA Blake Lively mit ihren Töchtern James und Inez, August 2019

