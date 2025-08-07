Blake Lively reicht Klage gegen Blogger Perez Hilton ein

Blake Lively (37) hat offiziell Klage gegen den Blogger Perez Hilton (47) eingereicht und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn. Seit August 2024 soll Perez über 500 abwertende Videos, Überschriften und Kommentare über die Schauspielerin auf seinen Plattformen veröffentlicht haben, wie Gerichtsdokumente besagen, die aktuell Page Six vorliegen. Zusätzlich enthält seine Webseite eine eigene Rubrik, die Blake gewidmet ist. Laut Blakes Anwältin Esra Hudson seien die Inhalte oft beleidigend, ohne vorherige Anfrage bei der Schauspielerin veröffentlicht und würden Nachrichten verbreiten, die offenbar von anderen vorbereitet wurden. Perez selbst kommentierte die Klage in einem aktuellen YouTube-Video und nannte sie eine "lächerliche Zirkusveranstaltung".

Im Fokus des Streits steht auch eine angebliche Schmutzkampagne, die Blake ihrem früheren Co-Star Justin Baldoni (41) zur Last legt. In diesem Zusammenhang hatte Blake im vergangenen Monat eine Vorladung gegen Perez beantragt. Der Blogger, der seine Rolle als unabhängiger Journalist bestreitet und sich öffentlich gegen die Anschuldigungen wehrt, argumentiert jedoch, dass Blake die Vorladung in seinem Wohnort Las Vegas durchsetzen müsse. Sein Anwalt, der auch Justin vertritt, betonte, dass Blakes schlechte Presse allein aus ihren eigenen Handlungen resultiere. Unterdessen untersucht Blake weiterhin die Motive hinter den medialen Angriffen.

Die Auseinandersetzung um It Ends With Us bleibt turbulent. Justin wird von Blake unter anderem wegen sexueller Belästigung verklagt, die angeblich bei den Dreharbeiten stattgefunden haben soll. Diese Vorwürfe weist er entschieden zurück. Auch wenn Blake in Hollywood für ihre Perfektion bekannt ist und durch berufliche wie private Erfolge glänzt, entwickelte sich die Zusammenarbeit offenbar zum Albtraum. Schon in der Vergangenheit zeigte sich, wie schnell persönliche Konflikte in der Filmwelt eskalieren können – hier scheint sich eine verhärtete Front zwischen den Kollegen zu bilden.

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Perez Hilton, US-Blogger

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler