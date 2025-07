Richter beleidigt Blake Lively im Verfahren gegen Justin

Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) stehen weiterhin in einem erbitterten Rechtsstreit gegeneinander vor Gericht. Der vorsitzende Richter Lewis Liman sorgte dabei kürzlich in einer Anhörung für Wirbel, als er gegenüber der Gossip Girl-Darstellerin bemerkte: "Berühmtheit ist vergänglich." In dem ungewöhnlich deutlichen Statement erklärte der Richter zudem, er habe weder von Blake noch von Justin gehört, bevor er diesen Fall übernommen habe.

Während des Termins äußerte Justins Anwalt Kevin Fritz die Vermutung, Blake werde aufgrund ihres Promi-Status bevorzugt behandelt. Laut Page Six wies der Richter diese Behauptung jedoch entschieden zurück und betonte, dass Berühmtheit keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen des Gerichts habe. Gleichzeitig machte er unmissverständlich klar, dass er jegliche unbegründeten Vorwürfe oder Anschuldigungen in diesem Fall nicht dulde.

Blake hatte Justin Ende vergangenen Jahres wegen angeblicher sexueller Belästigung und einer angeblich abgesprochenen Schmierkampagne zur Zerstörung ihres Rufs verklagt. Justin wiederum klagte auf Schadensersatz und warf Blake und ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) Verleumdung und Erpressung vor. Die Strafverhandlung sorgte bereits zuvor für Verzögerungen, da Blake für ihre Aussage am 31. Juli eine Schutzanordnung erwirkt hatte, sodass sie den Ort der Befragung selbst wählen konnte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Getty Images Justin Baldoni im August 2024

