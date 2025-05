Blake Livelys Kids sind ihr "Rettungsanker" im Rechtsstreit

In der Show "Late Night with Seth Meyers" offenbarte Schauspielerin Blake Lively (37), wie herausfordernd das vergangene Jahr für sie war. Der anhaltende Rechtsstreit mit Justin Baldoni (41) gehöre zu den "tiefsten Tiefpunkten" ihres Lebens. Kraft ziehe Blake vor allem aus ihrer Familie. "Es ist keine Überraschung, ich habe ein ziemlich intensives Jahr hinter mir. Sie sind einfach mein Rettungsanker. Egal, welchen Tag ich gerade habe", erklärte sie. Über ihre vier Kinder James, Inez, Betty und Olin, die sie gemeinsam mit Ehemann Ryan Reynolds (48) großzieht, sagte Blake: "Ich muss für sie Disneyland sein. Es ist das Beste, es ist chaotisch."

Viele Details zu dem laufenden Verfahren mit Justin konnte die Schauspielerin nicht preisgeben, äußerte aber, dass sie sehr dankbar dafür sei, überhaupt ihre Erfahrungen teilen zu können. Blake machte in der Sendung auch darauf aufmerksam, dass Angst viele Frauen zum Schweigen bringe und sie sich glücklich schätze, ihre Stimme erheben zu dürfen. "Angst ist gewollt, sie sorgt dafür, dass wir nicht sprechen", so die Schauspielerin. In den vergangenen Monaten hatten neue Vorwürfe und gegenseitige Anschuldigungen im Umfeld des Streits um den Film It Ends With Us die Runde gemacht. Themen wie Datendiebstahl, Verleumdung und problematische Arbeitsweisen erhielten dabei neue Aufmerksamkeit.

Blake hält ihr Familienleben so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. Ihren heutigen Ehemann Ryan lernte sie 2010 am Set von "Green Lantern" kennen, seit 2011 sind die beiden ein Paar. Blake hatte ihren vierten Nachwuchs nach einem öffentlichen Auftritt mit Babybauch im Frühjahr 2022 im Februar 2023 zur Welt gebracht. Ryan verriet im Juli 2024 auf dem roten Teppich den Namen des Sohnes erstmals öffentlich. Da weder Blake noch Ryan kaum Details zum Alltag ihrer Kids öffentlich machen, überraschte das Paar die Fans zuletzt, als Inez und Baby Olin kürzlich in einem Marvel-Film von 2024 zu sehen waren.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Another Simple Favor", April 2025

Anzeige Anzeige