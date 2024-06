So süß gratuliert Felix Neureuther Miriam zum Geburtstag!

Am Freitag wurde Miriam Neureuther 34 Jahre alt. Zu diesem Anlass ließ es sich ihr Mann Felix Neureuther (40) nicht nehmen, ihr ordentlich zu gratulieren. In seiner Instagram-Story postete der ehemalige Profi-Skirennläufer ein Bild seiner Herzensdame und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Herz". Zudem gab er seinen Fans einen kleinen Einblick, wie das Paar Miriams (34) besonderen Tag verbrachte: Die Aufnahme zeigte nämlich nicht nur die Ex-Biathletin in die Kamera strahlen, sondern auch einen großen Teller voller Sushi vor ihr stehen!

Während es diesmal Felix war, der die Liebe zu seiner Partnerin im Netz teilte, war es zuletzt andersherum: Miriam schwärmte mit einem Schnappschuss von ihrem Mann! Auf ihrem Social-Media-Profil veröffentlichte die dreifache Mama erst kürzlich ein Bild, das den 40-Jährigen in einem hellblauen Anzug mit weißem Shirt darunter zeigte. Dieser Anblick schien ihr gut gefallen zu haben, denn unter das Foto setzte sie die Worte: "Noch immer mein Favorit".

Ob das Paar mit seinen süßen Beiträgen zeigen möchte, dass sie weiterhin zusammen stark sind? Vergangenes Jahr waren nämlich Gerüchte im Umlauf, dass es zwischen ihnen kriseln könnte. Das ließ Miriam jedoch nicht auf sich sitzen und meldete sich mit einem Post zu Wort. "Der Nachrichtenstrom, warum ich meinen Mann verlassen und nach Norwegen auswandern will, lässt nicht nach. Dazu kann ich nur sagen: Ihr spinnt doch. So einen Mist habe ich selten gehört", stellte sie klar und fügte hinzu: "Mein Mann Felix ist mein Ein und Alles."

Instagram / miriamneureuther Felix Neureuther, ehemaliger Profi-Skirennläufer

Instagram / miriamneureuther Felix und Miriam Neureuther

