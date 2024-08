Seltenheit: Miriam Neureuther teilt süße Familieneinblicke

Miriam (34) und Felix Neureuther (40) sind seit 2017 miteinander verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Ihren Nachwuchs Matilda, Leo und Lotta halten die ehemalige Biathletin und der einstige Skirennläufer eigentlich größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – doch nun macht Miriam eine Ausnahme. In ihrer Instagram-Story teilt sie zunächst ein Video von einem Ausflug in die Berge. In der nächsten Sequenz teilt sie ein seltenes Foto ihrer Tochter. Um ihre Privatsphäre zu schützen, ist das Mädchen nur von hinten zu sehen. Die Kleine trägt eine pinke Wanderhose und einen rosafarbenen Pulli.

Dass Miriam und Felix auch nach rund sieben Jahren Ehe noch immer total verliebt ineinander sind, machte die 34-Jährige vor wenigen Wochen deutlich. Zu einem Foto von Felix in einem hellblauen Anzug und weißen Shirt schrieb sie in ihrer Story: "Noch immer mein Favorit." Dazu kommentierte sie ein Emoji mit roten Herzaugen.

Auch Felix teilt hin und wieder Einblicke in sein Familienleben. Kurz nach dem Jahreswechsel postete der Familienvater ein Foto von sich, seiner Frau Miriam und den gemeinsamen Kids im Skiurlaub. Dabei scheint er seine ganze Familie mit seiner Begeisterung für den Wintersport angesteckt zu haben: Die zwei Kleinsten stehen bereits auf Skiern! Zu dem Foto schrieb der 40-Jährige: "Frohes neues Jahr!" und "Wir wünschen euch allen viel Zeit mit euren Lieben!"

Instagram / miriamneureuther Miriam und Felix Neureuthers Tochter

Instagram / felix_neureuther Miriam und Felix Neureuther mit ihren Kindern, Dezember 2023

