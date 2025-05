Carina Spack ist nach wie vor mit Ex Serkan Yavuz befreundet

Carina Spack (28) und Serkan Yavuz (32) sorgen erneut für Gesprächsstoff: Die beiden Reality-TV-Stars waren vor einigen Jahren ein Paar, doch auch nach dem Liebes-Aus ist ihr Verhältnis erstaunlich harmonisch. Beim Bild-Renntag sprach Carina gegenüber Promiflash ganz offen über ihre Freundschaft zu Serkan. Die Influencerin betonte, dass sie nach der Trennung weiterhin ein gutes Verhältnis zu dem Social-Media-Star pflegt und bis heute mit ihm befreundet ist: "Ich habe kein Problem mit Serkan. Wir sind ja auch nach der Trennung noch befreundet. Wir verstehen uns gut."

Auch das Drama um Serkans Seitensprung mit Eva Benetatou hat Carinas Einstellung zu ihrem Ex offenbar nicht verändert. Trotz der Aufregung, die dieser Fehltritt bei Fans und Medien ausgelöst hatte, zeigte sie Verständnis – und klare Worte: "Es ist alles ein bisschen unschön, wie es gerade läuft. Was er gemacht hat, ist nicht cool, da braucht man nicht darüber zu sprechen. Ich glaube, das weiß er selber ganz genau und mit den Konsequenzen muss er halt selber leben." Gleichzeitig übte sie Kritik an der teils heftigen öffentlichen Reaktion und forderte mehr Gelassenheit: "Aber dass alle so darauf rumhacken, finde ich nicht cool, weil wenn man mal ehrlich ist und rumfragt, wer in seinem Leben schon mal fremdgegangen ist, da trifft man, glaube ich, auf relativ viele. Nicht, dass es das rechtfertigt oder ich das gut finde, aber ja, man sollte da auch mal ein bisschen realistischer sein."

Carina und Serkan hatten sich als Kandidaten in TV-Formaten kennengelernt und galten lange als echtes Reality-Traumpaar. Nach der Trennung gingen beide ihren eigenen Weg, hielten aber stets Kontakt. Carina betont immer wieder, wie wichtig ihr ein respektvoller Umgang mit Ex-Partnern ist – ein Wert, der in der Welt der Reality-Stars nicht selbstverständlich scheint. In der Vergangenheit sorgten die beiden schon mehrfach mit ihrem freundschaftlichen Miteinander für Schlagzeilen; solche ehrlich-freundschaftlichen Aussagen schätzen Fans besonders an der ehemaligen Bachelor-Kandidatin.

Serkan Yavuz, Realitystar

Carina Spack im September 2024

