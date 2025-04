Serkan Yavuz wollte Seitensprung vor Samira verheimlichen

Eva Benetatou (33) und Serkan Yavuz (32) sorgten wohl für den Reality-Skandal des Jahres: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin machte kürzlich öffentlich, eine Nacht mit ihrem TV-Kollegen verbracht zu haben, als dieser noch mit seiner Frau Samira (31) zusammen war. Wäre es nach Serkan gegangen, wäre dies aber wohl niemals ans Licht gekommen. Wie Eva in Oliver Pochers (47) neuer Show "Hey Olli" preisgibt, sei es nämlich seine Intention gewesen, das Techtelmechtel vor der Mutter seiner Kinder geheim zu halten. "Er wollte das nicht. Er wollte eigentlich, dass das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird", erzählt sie. Die Promi Big Brother-Bekanntheit habe Samira eigentlich kontaktieren wollen – Serkan hielt sie aber davon ab.

Mittlerweile ist der Seitensprung des 32-Jährigen aber längst kein Geheimnis mehr – und darüber ist Eva mächtig erleichtert. "Ich bin froh, dass das raus ist. Natürlich hab ich wahnsinnig viel Gegenwind gekriegt", betont sie und fügt hinzu, es sei trotzdem eine Art "Befreiung" gewesen, endlich darüber zu sprechen. Eigentlich sei zunächst nicht geplant gewesen, ihre Nacht mit Serkan publik zu machen, aber da Samira wohl selbst immer wieder Andeutungen auf ihrem Social-Media-Account machte, sah sich die einstige Promis unter Palmen-Kandidatin dazu gezwungen, ihren Fehltritt im Netz zu gestehen. "Manche Dinge sind halt unvermeidlich", gibt sie zu verstehen.

Auch wenn der Seitensprung laut Eva nicht der Grund für das Ehe-Aus des einstigen Bachelor in Paradise-Traumpaares war, brachte er die Beziehung wohl ordentlich ins Wanken. Serkan und Samira gehen mittlerweile seit einigen Monaten getrennte Wege – doch wie der zweifache Papa kürzlich in seiner Instagram-Story verriet, gibt es nichts, was er sich mehr wünscht, als wieder mit der 31-Jährigen zusammenzukommen. Daher tut er auch alles dafür, um ihr Vertrauen zurückzuerlangen. "Ich bin mit allem jetzt nur noch ehrlich zu ihr, nicht mehr an ihrer Seite als Partner, aber zumindest als Mensch in ihrem Leben", erläuterte er.

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Anzeige Anzeige