Trotz Trennung: Samira Yavuz freut sich auf Urlaub mit Ex

Seit zirka einem halben Jahr leben Samira (31) und Serkan Yavuz (32) nun schon getrennt. Für das Ex-Paar steht nun aber etwas Großes an: Gemeinsam mit ihren zwei Kindern wollen sie als Familie in den Urlaub fahren. Was für manche nach einem echten Albtraum klingen mag, ist für Samira Grund zur Freude, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät. "Ende August gehts in die Türkei. Ich freue mich da extrem drauf, endlich ein paar Sonnenstrahlen zu tanken", schwärmt Samira und verrät: "Ich bin auch glücklich, dass wir gemeinsam verreisen, weil alleine wäre ich dieses Jahr auf keinen Fall mit den Kids in den Urlaub."

Am liebsten wäre Samira in Begleitung ihrer Mama in den Urlaub gefahren. Da die aber verhindert ist, sei der Vater ihrer Kinder eine gute Alternative. "Freu mich auch für die Mädels, dass sie dieses Jahr noch mal Sommer erleben dürfen", erzählt die 31-Jährige. Schon vor ein paar Tagen hatte Samira sich über die aktuelle Wetterlage in Deutschland ausgelassen. Sie selbst sei ebenfalls superurlaubsreif – mit Serkan an ihrer Seite wisse sie, dass trotz der kleinen Kinder die Entspannung bekommen wird, die sie dringend nötig hat. "Ich brauche Urlaub, ganz, ganz dringend. Meine Kinder brauchen Urlaub, ganz, ganz dringend. Und wir sind die Eltern, wir haben die Aufsichtspflicht und ich kann mich auf ihn verlassen und es ist einfach entspannt. Auch ich kann dann meinen Urlaub genießen", betonte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Siegerin auf Social Media.

Während die Sommerplanung bei Samira wie eine praktikable Lösung klingt, geht für Serkan mit dem gemeinsamen Urlaub ein kleiner Traum in Erfüllung. "Sie hat dem Urlaub zugestimmt. [...] Oh mein Gott, wie sehr ich mich freue", schwärmte er in seinem Podcast "unReal". Ende Januar dieses Jahres wurde er von seiner Ehefrau verlassen. Grund waren mehrere Vertrauensbrüche – unter anderem ging der 32-Jährige in der Ehe fremd. Seit ihrem Beziehungsaus setzt der ehemalige The 50-Kandidat aber alles daran, um an sich zu arbeiten. Sein Ziel hat er dabei stets vor Augen: Serkan möchte seine Frau zurückgewinnen und seine Familie wieder vereinen.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Juli 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz vor ihrer Trennung