60. Geburtstag von Samiras Mama: Serkan Yavuz ist dabei

Samira (31) Yavuz (32)' Mutter feiert ihren 60. Geburtstag – und für eine Überraschung sorgt ein besonderer Gast: Serkan Yavuz. Obwohl der Reality-TV-Star und seine Frau Samira seit etwa einem halben Jahr getrennt sind, ließ es sich Serkan nicht nehmen, an der Feier seiner Schwiegermutter teilzunehmen. "Heute steht der 60. Geburtstag meiner Schwiegermama an – ich freue mich sehr darauf", ließ er seine Fans in seiner Instagram-Story wissen. Gleichzeitig verabschiedete sich der Podcaster für den Tag aus den sozialen Medien, um die Feier in vollen Zügen zu genießen.

Doch eine kleine Panne musste vor der großen Fete noch gemeistert werden: die Torte. Samira berichtete zuvor, dass die ursprünglich geplante Geburtstagstorte beim Transport kaputtgegangen sei. Glücklicherweise konnte Serkan Abhilfe schaffen und berichtete, dass sie eine Lösung für das kleine Missgeschick gefunden haben. Gemeinsam sorgte die Familie also dafür, dass die 60-Jahre-Feier der Jubilarin trotz der kleinen Hürde ein gelungener Tag wurde.

Auch in der Vergangenheit haben Samira und Serkan immer wieder gezeigt, dass sie trotz ihrer Trennung für ihre Familie zusammenhalten. So planen die beiden gemeinsam mit ihren zwei Kindern Ende August einen Urlaub in die Türkei. Der familiäre Zusammenhalt scheint für das ehemalige Paar unverändert wichtig zu sein – eine Haltung, die ihnen offenbar auch den Umgang in schwierigen Situationen erleichtert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Beziehung der beiden zukünftig entwickelt, doch eines ist sicher: Für ihre Familie setzen Samira und Serkan kompromisslos Prioritäten.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025