Urlaub mit Ex: Serkan Yavuz hat nur ein Zimmer gebucht

Realitystar Serkan Yavuz (32) sorgt mit seinen unkonventionellen Urlaubsplänen für Aufsehen. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Samira Yavuz (31) und den beiden gemeinsamen Töchtern Nova und Valea (1) wird er Ende August in die Türkei verreisen. Doch vor allem eine Entscheidung beim Buchen der Unterkunft wirft Fragen auf: Serkan entschied sich für nur ein Zimmer für die gesamte Familie. Wie er jetzt in seinem Podcast "unREAL" erzählte, handelt es sich um eine geräumige Juniorsuite. "Wir sind erwachsen genug, dass wir uns separieren können", erklärte er.

Serkan stellte auch klar, dass alles mit Samira besprochen wurde und Humor kam dabei nicht zu kurz: "Dass wir jetzt kuschelnd in einem Bett liegen – was ich sehr schön fände und mir sogar erträume – das wird nicht passieren." Kritische Stimmen erwartet er trotzdem, doch er betonte, dass ein zweites Zimmer für ihn "rausgeschmissenes Geld" gewesen wäre. Er scheint überzeugt zu sein, dass sie mit genügend Platz in der Juniorsuite gut auskommen werden. Ob die ungewöhnliche Urlaubsplanung reibungslos verläuft, bleibt jedoch offen.

Seit ihrer Trennung vor rund einem halben Jahr leben Samira und Serkan getrennte Leben, arbeiten aber offenbar daran, als Eltern harmonisch miteinander umzugehen. Die bevorstehende Reise in die Türkei scheint beiden am Herzen zu liegen, wie Samira bereits in ihrer Instagram-Story angedeutet hatte. Sie freue sich darauf, gemeinsam mit Serkan und den Kindern Zeit in der Sonne zu verbringen, gerade weil ein Urlaub allein für sie keine Option gewesen wäre.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin