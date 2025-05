Klinik: Tory Lanez wurde im Gefängnis mit Messer attackiert

Tory Lanez (32) ist am Montagmorgen im Gefängnis schwer verletzt worden. Im Hof der California Correctional Institution in Tehachapi kam es, wie Page Six berichtet, zu einem Angriff durch einen anderen Häftling, bei dem der kanadische Rapper mehrfach, unter anderem im Gesicht, mit einem Messer attackiert wurde. Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus in Bakersfield. Die Verletzungen sollen zwar ernst, aber nicht lebensbedrohlich sein, wie Quellen aus Kreisen der Strafverfolgung berichten. Über das genaue Motiv für die Bluttat ist bislang nichts bekannt und Stellungnahmen von Torys Anwälten und dem Gefängnis blieben vorerst aus.

Tory sitzt seit 2023 eine zehnjährige Haftstrafe ab, nachdem er wegen dreier Verbrechen im Zusammenhang mit der Schussverletzung an Megan Thee Stallion (30) verurteilt worden war. Das Urteil sorgte damals für großes Aufsehen und schloss eine lange, öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung ab, in der sich die beiden Künstler nicht nur vor Gericht, sondern auch in den sozialen Medien heftig bekämpften. Megan hatte nach dem Vorfall und im Rahmen der Verhandlung wiederholt betont, wie sehr sie die Attacke und das anschließende öffentliche Interesse psychisch belasteten. "Seit ich vom Angeklagten angeschossen wurde, habe ich keinen Tag mehr in Frieden erlebt", ließ sie laut Daily Mail in einer Stellungnahme vor seinem Urteil verlauten.

Tory Lanez – mit bürgerlichem Namen Daystar Shemuel Shua Peterson – galt vor seiner Verurteilung als aufstrebender Star im Musikbusiness, der mit Tracks wie "Traphouse" oder Kollaborationen mit anderen Künstlern immer wieder große Erfolge feierte. Im Prozess um die Schüsse auf Megan spielte auch ihre komplizierte persönliche Vergangenheit eine Rolle: Beide verband der frühe Tod ihrer Mütter, worüber sie sich einst näherkamen. Nach außen beteuerten beide zunächst ihre Freundschaft, später offenbarte Megan in bewegenden Aussagen, dass sie diese Verbindung im Nachhinein bereue.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tory Lanez, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Thee Stallion im September 2024

Anzeige Anzeige