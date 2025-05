Oscar-prämierter Regisseur Robert Benton (92) ist gestorben

Robert Benton, Regisseur und Drehbuchautor, ist am vergangenen Sonntag im Alter von 92 Jahren in seinem Zuhause in Manhattan verstorben. Die Nachricht vom Tod des Oscar-Preisträgers wurde der New York Times von Marisa Forzano, seiner Assistentin und Managerin, bestätigt. Mit seinen Filmen wie "Kramer gegen Kramer" und dem Kult-Klassiker "Bonnie und Clyde", für den er gemeinsam mit David Newman das Drehbuch schrieb, prägte Robert die Filmgeschichte. Auch die Zusammenarbeit mit Größen wie Meryl Streep (75), Dustin Hoffman (87) oder Warren Beatty (88) blieb unvergessen.

Geboren in Waxahachie, Texas, machte sich Robert in den 1960er Jahren zunächst als Redakteur beim Magazin Esquire einen Namen, bevor er mit "Bonnie und Clyde" seinen ersten großen Erfolg als Drehbuchautor feierte. Für das Skript reisten er und sein Co-Autor David Newman damals sogar durchs amerikanische Hinterland, um Menschen zu treffen, die das Gangsterpaar noch persönlich kannten. Das Ergebnis beeindruckte nicht nur Kritiker, der Film war ein Kassenschlager und brachte dem Team eine Oscar-Nominierung. Später folgten weitere Filme wie "Is’ was, Doc?", "Superman" und als Regisseur unter anderem "Nadine", "Billy Bathgate" und "Places in the Heart". Besonders "Kramer gegen Kramer" setzte Maßstäbe: Das Drama um eine zerbrechende Familie wurde 1979 zum erfolgreichsten Film des Jahres, gewann mehrere Oscars und festigte den Ruf des Filmemachers als sensiblen Chronisten gesellschaftlicher Umbrüche.

Sein Privatleben hielt Robert vom Rampenlicht größtenteils fern. Bis zu ihrem Tod 2023 war er mit der Künstlerin Sallie Rendig verheiratet. Das Ehepaar hat einen Sohn. In den sozialen Medien reagierten die Fans betroffen auf die traurige Nachricht. "Ruhe in Frieden Robert Benton – Regisseur zweier meiner Lieblingsfilme" oder "Ruhe in Frieden, großer Robert Benton", lauten unter anderem zwei Stimmen auf X.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Benton, April 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Benton, Juli 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige