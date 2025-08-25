Manager bestätigt: Måneskin kehrt noch dieses Jahr zurück

Die Herzen der Fans schlagen höher: Måneskin, die Gewinner des Eurovision Song Contest 2021, haben ihr Comeback angekündigt! Wie der Manager der Band, Alessandro De Angelis – zugleich Vater von Bassistin Victoria De Angelis (25) – gegenüber Lettera43 bestätigte, wird die italienische Rockgruppe im letzten Quartal 2025 wieder auf die Bühne zurückkehren. Dies soll jedoch nur der Auftakt zu einer großen Welttournee sein, die für 2026 geplant ist. Nach monatelangen Gerüchten und wiederholten Dementis wird das lange Warten der Anhänger damit endlich belohnt.

Die Rückkehr der Band folgt auf einen finanziellen Einbruch bei Måneskin Empire Srl, der Firma, die die Markenrechte und Aktivitäten der Gruppe verwaltet. Nach der Auflösung im Jahr 2024 sank der Umsatz von beeindruckenden 18,6 Millionen Euro im Vorjahr auf nur noch 8,5 Millionen Euro – ein Rückgang, der deutlich zeigte, wie sehr die vier Mitglieder gemeinsam erfolgreicher sind als allein. Auch die Soloprojekte von Victoria und Frontmann Damiano David (26) brachten nicht den erhofften Erfolg, obwohl beide viel Energie in ihre Vorhaben gesteckt hatten. Dennoch betonte Damiano noch im Juni, dass eine Wiedervereinigung ausschließlich aus künstlerischen und nicht aus finanziellen Gründen erfolgen werde.

Die Verbindung zwischen den Bandmitgliedern Damiano, Victoria, Thomas Raggi (24) und Ethan Torchio (24) wirkt gefestigt wie nie zuvor. Fans dürfen sich daher auf authentische, energiegeladene Auftritte freuen. Die Band, deren Erfolgsgeschichte mit den Siegen bei Sanremo und dem Eurovision begann, schlägt damit ein neues Kapitel ihrer Laufbahn auf. "Wir haben gelernt, besser miteinander zu kommunizieren, und können unsere Zusammenarbeit gesünder und nachhaltiger gestalten", erklärte Damiano in einem Interview mit NME. Das nährt die Hoffnung, dass Måneskin nicht nur ihre musikalische Power erneut unter Beweis stellen, sondern die Bühne auch mit neuer Dynamik erobern werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Torchio, Damiano David, Thomas Raggi und Victoria De Angelis von Måneskin

Anzeige Anzeige

Getty Images Damiano David und Victoria De Angelis bei einem Konzert in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Die italienische Band Måneskin