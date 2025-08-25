Britney Spears feiert: "Mein Körper gehört wieder mir"

Britney Spears (43) hat kürzlich in einem emotionalen Instagram-Post offenbart, dass sie nach Jahren des Traumas und Missbrauchs langsam das Gefühl habe, zu heilen. Besonders die wiedergewonnene Freude am Essen schildert sie als extrem bereichernd für ihr Leben und als klares Zeichen für die Heilung. "Mein Körper gehört wieder mir, und ich lasse andere wissen, wo ich herkomme", so Britney. In ihrem typischen Stil erzählte sie weiter, dass sie sich nun immer wieder kleine Genüsse gönne – wie etwa Speiseeis. Sie sei dankbar für kleine Dinge und verspüre inzwischen eine besondere Wertschätzung dafür.

Weiter sprach die 43-jährige Sängerin ungewöhnlich offen über die wohl härteste Zeit ihres Lebens. Britney, die zwei Söhne aus ihrer Ehe mit Kevin Federline (47) hat, verriet, dass sie ganze drei Jahre von ihren Kindern getrennt war, ohne sie anrufen oder Nachrichten schreiben zu können. Während dieser Zeit fühlte sich ihre Ehe mit Sam Asghari (31) wie eine "falsche Ablenkung" an, die ihr half, mit der schmerzenden Distanz zu ihren Kindern umzugehen. Diese Phase habe sie nur mit "Verleugnung und vielen Tränen" überstanden.

Britney, die von 2008 bis 2021 unter Vormundschaft stand, kämpft seitdem weiterhin öffentlich für Selbstliebe und Selbstachtung. Sie beschreibt ihre Reise dorthin als herausfordernd, gibt sich aber entschlossen, sich und ihren Platz im Leben zu finden. Die Beziehung zu ihren Söhnen scheint sich in jüngster Zeit verbessert zu haben, nachdem sie sie letztes Jahr zu Weihnachten wiedergesehen hatte. Trotz der Höhen und Tiefen zeigt sich die Pop-Sängerin entschlossen, neue Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen und dabei auch ihre Fans an ihrer Entwicklung teilhaben zu lassen – sei es durch emotionale Posts oder ehrliche Einblicke in ihre Gedankenwelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline im Jahr 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018