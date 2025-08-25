Stefanie Reinsperger verlässt das Dortmunder "Tatort"-Team

Stefanie Reinsperger (37) verabschiedet sich laut Berichten von WDR vom Dortmunder Tatort. Nach fünf Jahren in der Rolle der Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog wird die österreichische Schauspielerin im kommenden Jahr zum letzten Mal im Einsatz als Ermittlerin zu sehen sein. Ihr finaler Fall mit dem Arbeitstitel "Schmerz" ist bereits abgedreht und wird Anfang 2026 in der ARD ausgestrahlt. Mit dieser Entscheidung verlässt Stefanie das Team um Jörg Hartmann (56), um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Künftig plant die Schauspielerin, sich auf andere Film- und Fernsehprojekte sowie auf ihre Tätigkeit am renommierten Wiener Burgtheater zu konzentrieren. Bereits zur Spielzeit 2024/25 kehrte sie dort als festes Ensemblemitglied zurück. Zu ihrem Abschied vom "Tatort" äußerte sich Stefanie emotional: "Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen und ich werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen." Gleichzeitig zeigte sie sich optimistisch, freute sich auf die anstehenden Projekte und dankte dem Team sowie den Zuschauern für die gemeinsame Zeit.

Als Rosa Herzog trat sie 2021 erstmalig in der ARD-Krimireihe auf und ermittelte seitdem in einer Reihe von spektakulären Fällen. Der Dortmunder "Tatort" war zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt für sein komplexes Ermittlerensemble, das seit 2012 mit wechselnden Charakteren aufwartet. Der Einstieg der Schauspielerin brachte neue Dynamik in das Team. Schon damals fiel sie durch ihre markante Art auf und stand schnell gemeinsam mit den erfahrenen Kollegen im Zentrum der Handlung.

Getty Images Stefanie Reinsperger im Mai 2024

WDR/Pandora Film/Martin Rottenkolber Alessija Lause, Jörg Hartmann und Stefanie Reinsperger, "Tatort"-Darsteller

Imago Theater-Schauspielerin Stefanie Reinsperger im Februar 2025

