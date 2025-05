Gérard Depardieu für sexuellen Übergriff schuldig gesprochen

Gérard Depardieu (76) ist von einem Pariser Gericht der sexuellen Übergriffe schuldig gesprochen worden, berichtet unter anderem Deadline. Der Schauspieler soll sich 2021 am Set des Films "Die grünen Fensterläden" auf beschämende Weise gegenüber zwei Kolleginnen verhalten haben. Die Frauen berichteten vor Gericht von massiven Grenzüberschreitungen durch Depardieu, der während der Dreharbeiten unter anderem ihre Brüste und ihren Po angefasst haben soll. Der 76-Jährige war zur Urteilsverkündung nicht anwesend und ließ sich von seinem Anwalt vertreten. Das Gericht verhängte eine 18-monatige Bewährungsstrafe gegen den Kinostar.

Die beiden Frauen schilderten, dass sie durch die vulgären Sprüche und das anzügliche Verhalten des Schauspielers eingeschüchtert wurden. Sie hatten zu dem Zeitpunkt Angst, sich gegen Gérard zu wehren. Eine der Betroffenen, die als Ausstatterin arbeitete, berichtete, wie er sie in einem Flur zwischen seinen Beinen eingeklemmt und seine Hände über ihren Körper geführt habe. "Er hat mich erschreckt – er sah wie ein Wahnsinniger aus", zitierte das Gericht die Frau. Der Schauspieler selbst bestritt die Vorwürfe und erklärte, er habe nicht gewusst, was unter sexuellen Übergriffen zu verstehen sei. Seine Gesten seien falsch interpretiert worden. Dennoch hielten es die Richter für erwiesen, dass seine Handlungen über ein "Missverständnis" weit hinausgingen – seine Taten wurden als vorsätzliche Übergriffe eingestuft.

Gérard Depardieu, einer der bekanntesten französischen Schauspieler mit mehr als 200 Filmen, hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Der "Cyrano de Bergerac"-Darsteller war bereits vor dem aktuellen Prozess mehrfach mit Vorwürfen sexueller Übergriffe konfrontiert worden – insgesamt gibt es über zwanzig öffentliche Anschuldigungen, die sich jedoch größtenteils nicht in Anklagen niederschlugen. In der französischen Filmbranche wurde lange Zeit ein Mantel des Schweigens über solche Vorfälle gelegt, erst durch die #MeToo-Bewegung vor einigen Jahren kamen viele Geschichten ans Licht. In einem Interview mit France Inter sagte er einmal über seine Art: "Ich bin wie ich bin und werde mich nicht ändern."

Anzeige Anzeige

Getty Images Gérard Depardieu, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gérard Depardieu, März 2025