Sieg für Österreich: ESC-Gewinner JJ kann es kaum glauben

Das wird wohl einer der wichtigsten Abende seiner Karriere sein: Am Samstag wird JJ (24) für Österreich zum strahlenden Gewinner des Eurovision Song Contest in Basel. Nur wenige Stunden danach erzählt er Bild in einem Interview, dass sich sein Sieg immer noch surreal anfühlt. "Mit Conchita (36) und Udo Jürgens (✝80) in einer Reihe stehen zu dürfen, kann ich gar nicht realisieren. Ich verehre beide und Conchita hat mich im Vorfeld unterstützt und mir Mut gemacht", freut sich der Sänger. Tatsächlich erreichte JJ von den 57 Teilnahmen seines Heimatlandes die bisher höchste Punktzahl. Zudem ist es erst der dritte Sieg für Österreich: 1966 gewann Udo mit "Danke, Schatz", 2014 Conchita mit "Rise Like a Phoenix" und nun JJ.

Wie überwältigt der 24-Jährige war, konnte man ihm schon bei der Verkündung in der Liveshow ansehen. JJ konnte seine Emotionen verständlicherweise kaum zurückhalten, als er sich aus dem Green Room auf den Weg zur Bühne machte, um seine Trophäe abzuholen. Auch seine Familie konnte sich vor Begeisterung nicht auf den Plätzen halten. Schwester Yasmin kämpfte sich sogar an der Security vorbei, um ihren Bruder in die Arme zu schließen. Unterstützt wurde Johannes Pietsch, wie JJ eigentlich heißt, auf den Zuschauerrängen von Mama und Papa, Opa Reinhard, seinen Geschwistern und seinem Partner Carl.

Der Siegersong des diesjährigen ESC heißt "Wasted Love" und darin verarbeitet JJ seine Erfahrungen mit gebrochenen Herzen. In dem Lied bringt der Musiker aber auch seine besondere Stimme zum Ausdruck: Der Halb-Filipino ist nämlich Countertenor und erreicht so die höchsten Töne mit Leichtigkeit. "Meine Stimme ist ein Geschenk der Natur. Nach meinem Stimmbruch habe ich gemerkt, dass ich noch immer eine relativ hohe Stimme habe, und ich brachte mir selbst bei, klassischen Sopran zu singen", erzählt JJ dem Magazin. Ganz ohne Übung geht es dann aber doch nicht. Rund drei Stunden am Tag trainiere JJ seine Stimme. Nebenbei studiert er am Konservatorium in Wien noch klassischen Gesang.

Anzeige Anzeige

Getty Images JJ nach seinem Sieg beim Eurovision Song Contest 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images JJ, ESC-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige