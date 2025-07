Katie Price soll sich von John Joe Slater getrennt haben

Knapp zwei Jahre waren Katie Price (47) und John Joe Slater ein Herz und eine Seele. Doch nun soll ihre Beziehung ganz unspektakulär in die Brüche gegangen sein. "Katie und JJ haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. JJ hat bereits seine Koffer gepackt und ist ausgezogen", berichtete eine Quelle gegenüber Closer und fügte hinzu: "Letztendlich ist Katie gelangweilt. Freunde und Familie haben JJ schon seit einer Weile gewarnt, dass er seinen Glanz verloren hat und dass sie ihn wie einen Fußabtreter behandelt."

In den letzten Monaten gab es offenbar immer wieder Spannungen zwischen den beiden. Angeblich habe sich JJ an Katies flirtendem Verhalten während eines Urlaubs auf Ibiza gestört. Auch nach der Trennung scheint die Influencerin keinen Mangel an Männern zu haben. Laut dem Insider ist ihr Postfach voll von interessierten Singles. "Katie liebt die Aufregung der Jagd und das Gejagtwerden. Wenn es unanständig ist, dann ist sie dabei", plauderte der Informant aus.

Katie ist für ihre impulsiven Beziehungen bekannt. Das Liebes-Aus mit JJ scheint ihr nichts auszumachen. Ein größeres Problem ist ihre Insolvenz. Obwohl das einstige Boxenluder momentan wieder viele Einnahmen hat, hängt ihr ihre einstige Pleite nach. "Es spielt keine Rolle, wie viel Geld ich verdiene. Sobald du diesen Makel hast, bleibt er an deinem Namen haften", erklärte sie in der "Katie Price Show". Besonders bei der Wohnungssuche habe sie deshalb bislang wenig Erfolg.

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Freund John Joe Slater, August 2024

Instagram / katieprice Katie Price im März 2025